Tänud ja kummardused AKEN’ilt! Eesti Elu

Foto: Kristiina ValterGaidlipkonna Põhjarada hellakesed toodi Hiigelbasaarile AKEN'i heategevustööga tutvuma ning aardejahti pidama, nende hulgas ka Imbi Uukkivi ja Silje Leppik.Küsimus: „Kuidas saaksid AKEN naised HIIGELBASAARE teha ilma lahkete annetajateta?“Vastus: „Ei saaks.“Iseenesest arusaadav, miks AKEN’i naised kummardavad sügavalt ja tänulikult kraami annetajate ning samuti küpsetiste tegijate ja annetajate ees.Suured ja sügavad kummardused ka Eesti Maja juhatusele, kes nii lahkelt võimaldasid 26. HIIGEL-BASAARi läbi viimist Eesti Maja saalides. Eesti Maja on mugav koht basaaride tegemiseks – avarad saalid, mahukas fuajee, parkimisplats ja veel üks asi – pank on käepärast! Siiras tänu Toronto Eesti Ühispanga nõukogu liikmetele, kes pakkusid turvalist kohtade jade lugemiseks ja rullimiseks ja samuti turvalist kohta rahahunnikute paigutamiseks, kuni teenitud summad lähevad jaotamisele.26 aastat on kestnud mõlemapoolselt kasulik ja meeldiv koostöö Eesti Kodu ja AKENi vahel. Selle eest AKENi kummardused Eesti Kodu juhatusele ning kauaaegsele kogumispunkti korraldajale Elna Kunglale. Ja tänamata ei saa jätta Eesti Elu toimetajaid, kes nii heatahtlikult aitavad kaasa basaaride reklaamimisega ja AKENi heategevustöö tutvustamisega. AKEN tänab ka Ülle Veltmanni, kes on juba aastaid basaari kohvikuga kaasa löönud AKENi kasuks.Allpool vabatahtlike töötegijate ja küpsetajate nimekiri on pikk ja loodetavasti täiuslik. Basaaride korraldamine vajab palju nobedaid käsi ja jalgu. Kasuks on, kui vabatahtlikel on hea huumorimeel, palju kannatust, heatahtlikkust ja koostöövaimu ning ka piisavalt raha ostude tegemiseks. Ja õnneks pole senini veel ühtegi abilist kohale ilmunud, kellele ei maitse hapukapsasupp, sest hapukapsasupi söömine on tööpäeva lõpus traditsioonipäraselt pea sunduslikuks kujuneneud.Basaari järelistumisel Laasi hapukapsasupp, külmad õlled ja Ülle kringel istub hästi; vas. Aivo Veel, Helle Arro, Allan Meiusi ja Erika JõgiKüsimus: „Kuidas saaksid AKEN naised HIIGELBASAARE teha ilma lahkete annetajateta?“Foto: Kristiina ValterTegime ära! Tasus teha! Kogutulu enam kui $18,000!..........Ellen LeivatAKEN esinaine ja uhke „uue“ kasuka, moeka „uue“ mantli ja imekauni „uute“ Pühalepa käiste omanik (vaid Elleni osaline ostude nimekiri). AKEN lööklause „Ühe muld, teise kuld“ peab paika!