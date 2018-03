TÄNA 30 aastat tagasi. Eesti Loomeliidud ja Eesti avalikkuse muutus 1988 – 2018

Maarja Pärl Lõhmus30 aastat tagasi 24. veebruaril 1988 tõsteti Eesti lipp taas Hermanni torni.Sellele järgnes üldine riigimõtlemise muutus. Eesti ühiskonna olukorra ja riigi nimetamine on olnud Loomepleenumi üks keskne teema.Kuidas kultuurisfäär kui Eesti varivalitsus (Indrek Toome mõiste) kohtub poliitsfääriga 1988?Eesti puhul võime imestada, kuidas 50 aastat ilma analüütilise informatsioonita (uuringud olid salastatud) elati ja suudeti arutada ühiskonna põhiküsimusi adekvaatselt, refleksiivselt.Samal ajal kui süsteemile kuulunud infot ei suudetud töödelda süsteemi korrastamiseks.Süsteem hoidis inimesed töökad – rabota (rab = ori, vene keeles) polnud midagi halvustavat, vaid ametlik inimeste kollektiivi ühtlustaja. Aastal 1988 võrreldakse Eesti (taand)arengut näiteks Soomega. Pealesurutud nn pragmatismile vaatamata kasvas vaid arengu mahajäämus:“Kui võtame Eestimaa, siis viimase neljakümne aastaga oleme meie siin maal, selle võimu all, suutnud ülejäänud maailmast 20-30 aastat maha jääda.Mida me oleme siis teinud?Kas te kujutate ette kahte naabrit, kahte talumeest, kellest üks jääb teisest tootmise poolest 40 aastaga 30 aastat maha?See on ju absurd.Minu meelest on see maailmarekord, kuid ma ei tea, kas see on Guinnessi raamatusse sisse võetud.” (Lõhmus 1988:144)1988 a kõnede ja otsuste kaks suurt saavutust oli kultuurisfääri valmisolek võtta poliitiline vastutus ja saavutada poliitiline eesmärk – taastada Eesti iseseisevus!Kuidas Eestit nimetada? Kuidas Eestit defineerida?Sissejuhatavad ametlikud kõnelejad hoidusid Eesti defineerimisest, ‘autonoomsusest’ rääkisid poliitteadlased Golokov ja Hallik. Ent kunstnikud ja kirjanikud ei läinud vähimatki kõnealuse 'kultuuriautonoomia' mõiste lõksu. Mitmed ametlikud esinejad ei söandanud defineerimisettepanekut teha, julgus piirdus sõna ‘peremees’ kasutamisega. Peremees on tõsine sõna isiku kohta, kes võtab vastutuse toimuva eest nii oma talus kui kogu maal.Olukorra kaardistamine ja riigi suuna määramine oli vajalik. Luuletaja Hando Runnel sõnastas eesolevad põhimõttelised sammud:“Me seisame praegu sellel teelahkmel, kus tuleb küsida: mida hakkame ehitama?Mis tähendab uutmine, mis tähendab reform?Kas me püüame parandada dogmaühiskonda, või nagu Lippmaa ütles, tahaksime üle minna infoühiskonda? …Niisiis, meil on kolm punkti: partei lahutamine riigist; sotsialistliku kolonialismi lõpetamine; ja kolmas, kõige lihtsam: isiku kaitse.”Igal rahval on õigus enesemääramisele, kui on olemas see julgus ja tahe end ise määratleda. Need, kel pole tahet või julgust – kas nemad jäävad määratlemata? Või määratlevad neid teised? Kuidas väljendada oma õigust enesemääramisele loomulikult, lihtsalt ja kartmatult?1988 a Loomepleenumil toimub defineerimispööre ühe kõne kujundliku aruteluna.Pöördumises NSVLiidu parteijuhtide poole on senini tekst “Tagada ENSV majanduslik ja kultuuriline autonoomia». Luuletaja Aivo Lõhmus korrigeerib elegantselt seda ‘väikest detaili’, arutledes:“Ma soovitan sõna «autonoomia» selles punktis asendada sõnaga «iseseisvus».Meie praeguses konstitutsioonis on kasutusel termin - liiduvabariigi suveräänsus. Autonoomia ja suveräänsus on erineva mahuga mõisted.Võrdleme näiteks Prantsusmaad. Me saame Prantsusmaa kohta öelda, et ta on suveräänne riik, kuid kas me saame puhta sisetundega öelda, et ta on autonoomne riik? Autonoomsus on ikkagi piiratud, selles on midagi alandavat, selles on midagi halvustavat.Eesti keeles on tõesti olemas sõna, mis kõik kokku võtab. See on «iseseisvus».Seda sõna ei ole mõtet karta.Kui iga inimese igatsus juba lapsepõlvest peale on saada iseseisvaks, saada oma jalgele, siis miks ei tohi see olla ka meie kõigi ühine igatsus, miks ei tohi see olla meie rahva soov?Ma arvan, et esialgu tuleb meil seda taotleda küll liitriigi piirides, kuhu me kuulume.Kuid - ma tsiteerin nüüd mälu järgi Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi avalikku kirja Ülemnõukogu Presiidiumile: kui me oma õigusi ametlikult taotledes ei saavuta, siis tuleb meil kasutusele võtta kõik konstitutsioonilised protestivõimalused, kaasa arvatud kõige äärmuslikumad. (Lõhmus 1988: 147)Oleme tänulikud, et nüüd on hakatud 100-aasta taguseid Eesti Vabariigi sünnitee kõige äärmuslikemaid aegu kirjeldama Vikerraadios. Senini ei ole olnud Eesti Rahvusringhäälingus Eesti riigi sünni ja riigitegelastest ühtegi saatesarja! Samal ajal satun kuulama Stalini kuritegusid tutvustavat saatesarja pühapäeva hommikuti pere-koos-lauas ajal kell 11 – 12 mitu aastakümmet. Päris arusaamatu loogika, miks tutvustab Rahvusringhääling Eesti riigi loojaid vähem kui Stalini kaaskonda? Aeg oleks ka värvikaid Eesti riigitegelasi ja kõiki neid, kes 100. juubelil sallid kaela said, lähemalt kirjeldama asuda. Eesti vajab infot, kuidas on nad Eesti riiki ehitanud, mõelnud terviklikule kauge eesmärgi nimel.Ent senini pole tõsise idealistliku ja pragmatisliku arutuse all, mis tähendab riik?Mis tähendab vabariik, suveräänsus, sõltumatus, autonoomsus ja iseseisvus ning nende põhiline erinevus.Neil teemadel saaksid rääkida need inimesed eksiilis, kes Eesti riiki alles hoidsid! Praegu on viimane aeg neid paluda, peame paluma. Nagu näeme, nii nagu eksiili-Eesti ei tea Eesti NSV perioodist kuigi palju, ei tea senini kodu-Eesti oma Eesti riigi loomisest-loojatest kuigi palju.Aeg on katkestused ületada.Teisalt on kõrge – üleva kohalolek Eestikultuuris niivõrd enesest mõistetav, et liigutab mägesid.Ka stalinistliku pärandiga sõjaväelennuvälja ülemaga on olnud kunstirahval võimalik otse asju kokku leppida. Kultuuril oli mõjuvõim, mis pani Tartu sõjalennuvälja sõjalennukid seisma, kui Eesti poetess Betti Alver saadeti manalateele.Selleks piisas Kirjanike Liidu Tartu Õpetaja tänava telefonikõnest Tartu garnisoni ülemale Džohhar Dudajevile palvega, kui Eesti suurt luuletajat kirikust viimsele teele saadetakse ja seejärel luuletaja põrm Raadi Parnassile kantakse, et sel ajal sõjaväelennukid Tartu kohal ei lendaks, et need paar tundi oleks lennukivaba.Tšetšeen Dudajev tegi seda. Ta oli Tartu sõjalennuvälja tõttu Tartus elanud ja austas Eesti kultuuri.Eesti kultuuril oli võime, et Eesti kultuuriga arvestatakse. Sõjastaap tulid vastu.Ametliku võimu kaudu poleks palve õigeks ajaks kohalegi jõudnudki, alamaste kartis hierarhiliselt suhelda.Nii jumalikult vaikset pärastlõunat polnud sõjalennuvälja tõttu suletud Tartus minu elu ajal sinnani olnud. Kultuuri kõneleb üle võimu, kui võimul on inimesed. Näeme, et meie oleme sõnum.Mis kannab Eestit - kas idealism või pragmatism?