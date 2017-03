Tallinna 9. märtsi pommitamise mälestusüritused

Eesti Muinsuskaitse Selts alustas Tallinna märtsipommitamise mälestusürituste korraldamist 1989. aastal, seega juba 28 aastat tagasi. Traditsiooniliselt peetakse Siselinna kalmistul ohvrite matmispaigal hingepalvus, järgneb mälestusteenistus-kontsert Niguliste kirikus, süüdatakse küünlad Harju tänava veeres, löövad Tallinna kirikute leinakellad.1944. aasta 9. märtsi õhtul algusega kell 19.15 ja sellele järgnenud ööl pommitas Nõukogude lennuvägi barbaarselt Tallinna linna. Pommituslennukid heitsid kahes laines Tallinnale üle 3000 lõhke- ja süütepommi, mille tagajärjel hukkus 554 Eesti kodanikku, 50 Saksa sõdurit ja 121 sõjavangi, oli hulk haavatuid. Hävis 1549 hoonet ja 3350 sai suuremal või vähemal määral kahjustada. Hävis ligikaudu 30% linna elamispinnast ja ligikaudu 20 000 inimest jäi ilma oma kodudest. Samamoodi pommitas Nõukogude lennuvägi ka teisi Eesti linnu Narvat, Tartut, Tapat ja Jõhvit. Veebruaris olid Nõukogude lennukid kolmel korral pommitanud ka Helsingit.Säärased barbaarsed pommitamised, kus hukkus hulgaliselt tsiviilelanikke ja hävis kultuuriväärtusi, olid II maailmasõja aastatel tavapärased: sakslased pommitasid Suurbritannia linnu ja britid koos ameeriklastega pommitasid omakorda Saksamaa linnu, jaapanlased ründasid Pearl Harbori ning ameeriklased viskasid augustis 1945 aatompommid Hirošimale ja Nagasakile. Rängalt said kannatada Poola, Hollandi, Taani, Itaalia, Valgevene ja paljude teiste maade linnad. Mitmed linnadest pommitati praktiliselt maatasa, Tallinnal õnneks siiski nii hullusti ei läinud. Muidugi on Nõukogude pommirünnakute tekitatud kahjud korvamatud ja tänaselgi päeval Tallinna linnapildis märgatavad.9. märtsi südapäeval pidas EAÕK ülempreester, Kaitseliidu peakaplan major Aivar Aleksander Sarapik Siselinna kalmistul 9. märtsi pommitamise ohvrite mälestusmärgi juures hingepalvuse. Mälestusmärgi juurde oli üles rivistatud lippudega auvahtkond, süüdati küülad, mälestusmärgi juurde asetati EV Presidendi, ametkondade ja organisatsioonide pärjad.Õhtul kell kuus algas Niguliste kirikus mälestusteenistus-kontsert. Vaimulikuna teenis Toomkoguduse õpetaja ja Tallinna abipraost Arho Tuhkru. Mälestuskõnega esines Tallinna Reaalkooli 11 A klassi õpilane Uku Kert Paidra. Tallinna Linnavalitsuse poolt võttis sõna Kesklinna vanem Taavi Pukk. Kontserdil esinesid organist Tiit Kiik ja segakoor Huik jaapanlannast dirigent Ayaka Ueda juhatamisel. Kell 19.15 süüdati küünlad Harju tänava veeres. Mälestusüritustel on viimastel aastatel tallinnlaste kõrval üha enam osalenud diplomaatilise korpuse liikmeid. Mitmete suursaadikute ja teiste diplomaatide osalemine näitab, et me seisame nende riikide ja rahvastega ühiste väärtuste ja selle eest, et sellised traagilised sündmused ei korduks enam kunagi ega kusagil. Mälestadese Tallinnas hukkunuid, mälestame ühtlasi ka kõikides teistes linnades samadel põhjustel hukkunuid.Tekst ja fotod: Peep Pillak