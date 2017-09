Tahad ellu jääda: maksa! Lennufirmad kasseerivad orkaani eest põgenevatelt inimestelt hiigelsummasid

Elu24.ee9. september 2017TOPSHOT - Haitian people walk through the wind and rain on a beach, in Cap-Haitien on September 7, 2017, as Hurricane Irma approaches. Irma was packing maximum sustained winds of up to 185 mph (295 kph) as it followed a projected path that would see it hit the northern edges of the Dominican Republic and Haiti on Thursday, continuing past eastern Cuba before veering north for Florida. / AFP PHOTO / HECTOR RETAMAL | FOTO: HECTOR RETAMAL/AFPOrkaan Irma, mis juba mitmeid päevi USA rannikuid laastanud, on vallandanud mitmetes piirkordades massilise evakuatsiooni. Seda on aga ära kasutanud mitmed lennufirmad, mis on lennupiletite hinnad mitmekordseteks tõstnud ja põhjustades sellega reisijates sügavat pahameelt.Kohati peavad reisijad, kelle kodusid ähvardab häving ning kelle elu oleks koju jäädes ohus, maksma ligi kuus korda rohkem kui on tavapärased lennupiletite hinnad, vahendab Independent.Inimesed on sotsiaalmeedias oma pahameelt avaldanud süüdistades lennufirmasid looduskatastroofi tõttu kannatanud inimeste ärakasutamises. Näiteks Twitteri kasutaja leigh Dow postitas oma kontol: «Häbi teile @delta, et te tõstate piletihinna 547 dollarilt 3200 peale inimestele, kes üritavad evakueeruda».