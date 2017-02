Suur Eesti ajaloo pusle

Eesti ajaloo pusle koosneb 1000. tükist, kokkupandult u 70x50 cm. Karp 40x27x6 cm. Ingliskeelse versiooni jaoks oleme mõelnud teha väiksema karbi ning 500. tk koosneva pusle - lihtsam reisilt koju viia ja lihtsam kokku panna. Samuti on mõte pusle kasti lisada suur poster pusle pildist - et oleks kergem kokku panna ning postri saab hiljem seinale riputada. Ingliskeelse versiooni väljatöötamine aga eeldab riikliku või muud suurtellimust.Miks pusle? Kokkupanija veedab puslega vähemalt 4 tundi, mille jooksul keskendub ainult puslele, ehk sel juhul Eesti ajaloole. Iga illustratsioon, 70x40cm puslel on 45 illustratsiooni ja 7 tekstikasti, annab hea ülevaate Eesti ajaloo ühest etapist või sündmusest või toob välja Eestile tähtsa isiku (nt. Lennart Meri või Lydia Koidula). Arvame, et ei ole paremat viisi, millega ühe õhtu jooksul saaks paremini edasi anda tervet Eesti ajalugu ja seda moel, mis on meelelahutuslik ning hariv.Eesti ajalugu - pusle on välja töötatud Kose kooli õpetaja Moonika Olli ja endise ERR ajakirjaniku Juhan-Markus Laatsi poolt. Kõik faktid on mitmetest allikatest kontrollitud.45 illustratsiooni - pildid on joonistatud Eesti kunstnik Eero Alevi poolt. Kõik pildid on võimalikult täpsed, nt. milliseid jalanõusid kanti keskajal kuni mis kirik oleks hea sümbol Eesti ristiusustamisele (pildil on Saaremaa Karja kirik). Algusest peale oli meie eesmärk teha võimalikul kvaliteetne meene Eestist.Inspiratsioon - pusle idee sündis minu enda kogemustest. Kui oli üheksa aastane (1991 alguses) kolis terve pere Inglismaale, kus minu isa õppis. Usun, et Nõukogude Liit tahtis minu perest lahti saada, kuna isa oli teisitimõtleja ja keeldus Nõukogude Liidu eest töötamast - nii lubati temal vastu võtta stipendium Inglismaale. Inglismaal kingiti minule "A Pictorial History of Britain" - 1000. tükist koosnev pusle, mis kirjeldas, läbi piltide, Ühendkuningriigi ajalugu. Õppisin sellest puslest rohkem kui ühestki teisest allikast, kaasa arvatud raamatutest või ajalooõpikutest sest pusle tõi tähtsaima välja parimal viisil - täpselt nii palju informatsiooni, et jääks pikemaks ajaks meelde. Need pildid/ajaloo etapid, mis minule rohkem huvi pakkusid, nende kohta uurisin raamatutest lähemalt. Usun, et panin seda puslet kokku vähemalt 20 korda. Ma ei ole eriline puslede fänn - peale briti pusle ja nüüd oma Eesti ajaloo mosaiigi, olen ainult Peppa Pig puslesid kokku pannud, seda oma väikeste lastega.Rohkem informatsiooni: http://eestipusle.ee/ või https://www.facebook.com/eesti...