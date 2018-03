Stephen Hawking hoiatas veel enne oma surma inimkonda tabava katastroofi eest PM

Jean POUILLETTE artiklile ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE Estonian... : Tere, proua ja sir Ma olen finantsekspertide üksus, kes suudaksid teile laenu maksta alates 2000...

Jean POUILLETTE artiklile A place for seniors in the Estonian... : Tere, proua ja sir Ma olen finantsekspertide üksus, kes suudaksid teile laenu maksta alates 2000...

Jean POUILLETTE artiklile ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE Estonian... : Tere, proua ja sir Ma olen finantsekspertide üksus, kes suudaksid teile laenu maksta alates 2000...

to voter artiklile ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE Estonian... : So why not go and ask your questions to expose the "lies"? posting your assumptions here...

to Pape? artiklile Councillors turn down requests to build... : I think the relief line goes to Pape stn ...

Kadri Wichman artiklile A place for seniors in the Estonian... : It’s all very murky, and muddy—sogane vesi, a swamp. A mess. Very confusing... Who has been...

Huh? artiklile A place for seniors in the Estonian... : It sounds like you have mixed up Eesti Elu and Eesti Maja, two different entities. What in the world...

The shame of it all! artiklile A place for seniors in the Estonian... : ...

sounds like a plan! artiklile Councillors turn down requests to build... : Does not Toronto's public transportation plan include a rapid relief line to be built, which stops...