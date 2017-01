Sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid annab valitsuse teadus- ja arendustegevusele hävitava hinnangu Uued Uudised

18.01.2017Teisipäeval andis peaminister Jüri Ratas Riigikogule ülevaate valitsuse teadus- ja arendustegevusest, öeldes, et teadlaste ja ettevõtjate vahel on vaja parandada koostööd ning teaduse mõju majandusarengule peab suurenema.Legendaarne eesti sotsiaalteadlane Ülo Vooglaig kommenteerib Ratase ettekannet: „Riigikogu sai peaministrilt teada, et valitsusel pole teadus-ja arendustegevuse kohta veel öelda mitte midagi. Selle analüütilise töö kohta, mille alusel oleks olnud võimalik teha ettekanne Riigikogus, polnud ühtki märki.“Vooglaiu sõnul on riik on edasi- ja tagasisidestamata. „See tähendab ei ole veel juhitav. Uuringute asemel tellitakse ja tehakse mõningaid küsitlusi. Peab-tuleb-stiilis räägiti 30 aastat tagasi,“ märgib Vooglaid.„Pole teada ühtki õigusakti, mille loomisel oleks valitsus või Riigikogu lähtunud teadusliku uuringu tulemustest. Kuidagi ei paista, mis on praegu prioriteet ja milline tegevus on prioriteetne. Teaduste Akadeemia on juba ammu muutunud klubiliseks asutuseseks, kus pole ühtki õigust, kohustust ega ka mingit vastutust.“UUFoto: PEETER LANGOVITS / POSTIMEES