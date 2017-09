Sõprade kohvik värskelt värvitud kohvikus

Sõprade kohvik toimus laupäeval Eesti maja kohvikus. Ilusale suvisele ilmale vaatamata tuli nii palju rahvast, et pidi toole juurde panema. Oli märgata värskelt värvitud seinad ja rõõmsad kaunistused. Nauditi maitsvaid küpsetisi, võileibu ja pirukaid.Suur tänu küpsetajatele:Selma ja Vaado SarapuuMaret Truuvert ja Edgar MartenMaaja MatsooEneke MirkaKoidu KonzeKai, Kati ja Paul KiilaspeaNelli HubelLinda LaikveHeidi KuusErika JõgiAime NurmseKristiina ValterÜlle VeltmannTäname abilisi kes nii rõõmsalt kaasa aitasid:Tõnu NaelapeaMaret LiikNelli HubelEesti Maja Sõbrad-------Friends Café in the freshly painted Estohouse CaféThe Friends held their welcome back café event at the Estonian House on Saturday morning. The bright sunshine reflected off the freshly painted walls of the café. The space was packed with joyful connoisseurs of freshly baked goods, sandwiches and pirukad.A big thank you goes to the bakers:Selma ja Vaado SarapuuMaret Truuvert ja Edgar MartenMaaja MatsooEneke MirkaKoidu KonzeKai, Kati ja Paul KiilaspeaNelli HubelLinda LaikveHeidi KuusErika JõgiAime NurmseKristiina ValterÜlle VeltmannA big thank you also to our wonderful helpers:Tõnu NaelapeaMaret LiikNelli HubelFriends of Estonian HouseViola Beatty and Marika Sepp are happy with their selection of baked goods at the Friends' Café, which took place at the Estonian House on Saturday.Friends enjoying their work at the deli counter on Saturday, Heidi Kuus and Maret Liik.Rael Mortson, Johanna Lainelo, Eneke Mirka ja Silje Leppik valimas maiustusi Sõprade kohvikus Eesti Majas laupäeval.