Sõprade Kohvik toimus Toronto Eesti Majas maskeraadi miljöös

Laupäeval täitis Eesti Maja kohvikut lõbusad külalised, kes nautisid vabatahtlikute küpsetisi ja värskeid võileibu ja pirukaid. Sõprade Kohvikule toodi rohkelt küpsetisi mille üle oleme südamest tänulikud. Tuli ka palju rahvast nautima maiustusi ja üle vaatama maskeeritud mudilasi ja mardisante igas vanuses, kes Eesti Majas ringi liikusid.Täname kõiki kes tulid, aitasid, küpsetasid, annetasid, ostsid ja nautisid.Maret TruuvertAino RaunEneke MirkaSelma SarapuuSilvi KolgaHeino ja Mare KaskAllan ja Susan MeiusiKai KiilaspeaLinda LaikveAime NurmseMaret LiikErika JõgiKristiina ValterHeidi KuusNelli HubelErika SildvaÜlle VeltmannHeli KoptiOlli KoptiHarald PinnaMarina VäliMai ja Kaljo SaarnaEls GreensidesViva MankinAkadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN)Eesti Etnograafiline Ring Kanadas (EERK)Ja kõik kes andsid rohkem raha kui hind määras!The Friends of Estonian House are grateful to the many bakers and helpers who came out to make Saturday’s Friends’ Café a huge success. We enjoyed a great selection of treats as well as fresh open faced sandwiches and pirukad. Many came in costume to add to the ambiance.Thank you to all who baked and helped, donated generously, and to those who came to buy and enjoy!Maret TruuvertAino RaunEneke MirkaSelma SarapuuSilvi KolgaHeino and Mare KaskAllan and Susan MeiusiKai KiilaspeaLinda LaikveAime NurmseMaret LiikErika JõgiKristiina ValterHeidi KuusNelli HubelErika SildvaÜlle VeltmannHeli KoptiOlli KoptiHarald PinnaMarina VäliMai and Kaljo SaarnaEls GreensidesViva MankinAkadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN)Eesti Etnograafiline Ring Kanadas (EERK)And everyone who gave extra for the Friends’ work!