Soome politsei paljastas metamfetamiini levitanud jõugu – peamine kahtlusalune on keskealine eestlane

22.08.2017,Lauri LaugenSoome politsei paljastas metamfetamiini levitanud jõugu – peamine kahtlusalune on keskealine eestlaneFoto on illustreerivFoto: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE, AFPSoome Ida-Uusimaa politsei viis lõpule ulatusliku eeluurimise metamfetamiini levitamise kohta Vantaas ja Helsingis. Aine Soome toomise eest vastutas politsei teatel keskealine eestlane. Kokku on kahtlusaluseid olnud 30, kellest seitse on vahi all. Üks neist on nimetatud eestlane.„Selles juurdluses on suudetud kinni pidada kogu organisatsioon riiki sissetoomisest kuni levitamiseni,“ ütles kriminaalkomissar Rauno Jämsä Ida-Uusimaa politseist, vahendab Helsingin Sanomat.Riiki sissetoomist organiseerinud eestlane toodi eeluurimisvangistusse rahvusvahelise vahistamismääruse abil.ReklaamMetamfetamiini levitati 2016. aasta novembrist kuni 2017. aasta maini.Soomes vastutasid metamfetamiini vastuvõtu ja levitamise eest peamiselt kolm 1990. aastatel sündinud meest.„Teised tegijad on soomlased. Ainult sissetoomist organiseerinud tegija on eestlane,“ ütles Jämsä.Juurdlusega seoses on konfiskeeritud kokku 2,8 kilogrammi metamfetamiini, kuid politsei kahtlustab, et levitamisel on olnud mitmeid kilosid.Ida-Uusimaa politsei teatel on kuritegelik tulu olnud vähemalt 80 000 või isegi 120 000 eurot. Juhtum on üle antud prokuratuurile.