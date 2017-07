Soome leht hoiatab kaasmaalasi: kümme võimalust, kuidas teil Tallinnas taskud tühjaks tehakse

14.07.2017,Toimetaja Kaja KoovitVelotaksod Tallinna vanalinnasFoto: Tiit BlaatOma elu ja tervise pärast ei pea Tallinnas enam muretsema, kuid raha pärast maksab seda küll teha, kirjutab Soome Iltalehti ning toob välja kümme levinumat võimalust, kuidas Tallinnas taskud rahast tühjaks tehakse.Vana kõnekäänd, et kunstnikud maksavad omandab Tallinnas kiiresti vormi „soomlased maksavad“, märgib ajaleht.VelotaksodKõige suuremat pahameelt tekitava võimalusena toob leht välja velotaksod. Nende hinnakujundus ei ole läbipaistev ning sadamast vanalinna või Viru hotelli sõidu eest üritatakse sisse kasseerida 100 eurot. Ka võib sihtkohta jõudes küsitav rahasumma osutuda algselt kokkulepitust oluliselt erinevaks ning kõige lõpuks ei pea taksojuhid liiklusreegleid millekski.Kallid õllekannudAjaleht märgib, et vaid poest ostetud alkohol ei kalline hetkega. Baarides ja restoranides on hinnatõus kohutav. Raekoja platsis ja selle ümbruse välikohvikutes tuleb pooleliitrise õllekannu eest maksta juba 8 eurot. Kõige kallima õlle küsitava väärtusega tiitel läheb sel suvel restoranile Vana Toomas, seejuures on restoranis sees hind mitu eurot madalam.Seetõttu soovitab Iltalehti Tallinnas alati enne tellimist hinda kontrollida.VarrukamehedTallinna taksondus ei ole ajalehe hinnangul milleski paremuse suunas liikunud. Nii ootavad sadama A-terminali ees ja lähedal ehk nn Tallinna "Soome territooriumil" autojuhid oma saaki. Lennujamast kesklinna sõidu eest küsitakse võõrkeelt rääkivalt turistilt sadu eurosid.Loe veelSALAJASED FOTOD PÕHJA-KOREAST: Vaata fotograafi varjatult tehtud pilte suletud riigistEestlastegi seas ülipopulaarses Egiptuse kuurortlinnas pussitati surnuks kaks Ukraina turistiGENIAALNE LEIUTIS: peagi võtab täiuslikult puhaste hammaste saamine vaid 10 sekunditArved ja tagastusrahaTallinna restoranitöötajate palgad on väga madalad, mistõttu on ka lisaraha teenimise soov suur. Ära ei põlata pettustki, eriti kui kliendiks on naiivne välismaalane. Arvet tuleb alati kontrollida ning kui midagi jääb segaseks, üle küsida. Aeg-ajalt võib vahetusrahana tagasi saada Bulgaaria münte, mis nii suuruselt kui väljanägemiselt euromüntidele sarnanevad, kuid mille väärtus on oluliselt väiksem.Eksitavad fotodVastukaaluks headele hotellidele on Tallinnas ka hulgaliselt mitte nii häid, kus tubadevaheline heliisolatsioon on pea olematu. Väljareklaamitud romantilises hotellis võib romantika nii kergesti muutuda õudusunenäoks.Airbnb korterid võivad fotodel küll kenad välja näha, kuid need ei pruugi tegelikkusele vastata. Veebilehe kiitev tagasiside võib pärineda omanikult ja tema sõpradelt, hoiatab leht.Kotis vaid üks sukkArtikli autor toob näiteks oma sõbra, kelle Tallinna tänavalt ostetud villane sall osutus kodus kotti avades vaid üheks õnnetuks sukaks. Vaene sõber avas koti alles kodus, sest ta lihtsalt ei tulnud selle peale, et armas vanamammi teda petta tahaks.Leht soovitab kõigi tänavamüügikohtades tehtud ostud kohapeal üle kontrollida ja veenduda, et kotis on ikka see ese, mille eest te maksite.Pudelis tavaline kraanivesiPudelivesi on Tallinna restoranides kallis. Lisaks võib teenindajatel olla kiusatus valada tühja Eviani või Vitteli pudelisse tavalist kraanivett ja see turistidele kalli raha eest maha müüa. Turistil tasuks jälgida, et ostetud pudel avatakse tema silme ees ja korki kontrollida.RahavahetusTallinnas on juhtunud, et rahavahetajale müüakse tehingu käigus ka paari-kolme euro eest kaart või mõni muu turistividin, klienti sellest informeerimata. Raha vahetades tuleb alati kviitungit küsida ja seda tähelepanelikult vaadata.Väiksed portsudVanalinna ümbruses, aga ka uutes restoranides on toiduportsjonid väga erinevad nii võib klient üllatusega avastada, et on tellinud väga väikese portsu üüratu hinna eest.Allahindlused kohalikeleIlu- ning juuksurisalongides võib juhtuda, et hinnakiri kehtib ainult turistidele ning kohalikud saavad allahindlust. Samuti pakuvad paljud poe- ja kohvikuketid Eestis kliendikaarte vaid Eesti id-kaardi omanikele.