Skautide Maailmaorganisatsiooni Euroopa regiooni ja Eesti Skautide Ühingu pressiteade

05.07.2017

3.-5. Juulini toimub Tallinnas rahvusvaheline Euroopa Vabatahtliku Teenistuse konverents. Konverentsi eesmärk on analüüsida noorte vabatahtlikkuse trende ning koostada visioonidokument, mis toob välja Euroopa noorte vajadusi, hetkeolukorda ning unistusi seonduvalt vabatahtlikkusega. Konverentsi raames esineb nii paneeldiskussioonis kui ka eraldi kõnega maailma skaudiorganisatsiooni esindaja, Martin Meier, tuues välja Euroopa vabatahtlikkuse trende ja skaudiorganisatsiooni kogemust vabatahtliku töö korraldamisel.





Skautide maailmaorganisatsiooni välissuhete esindaja, Martin Meier täpsustab: “Skautlus Euroopas kaasab sadu tuhandeid vabatahtlikke, et tuua hariduslikke tegevusi 1,6 miljonile Euroopa noorele ja lapsele. Euroopas on hinnanguliselt puudu 50000 vabatahtlikku puudu, et kõikidel noortel ja täiskasvanutel oleks võimalik osa saada skautluses pakutavast mitteformaalsest haridusest. Seetõttu kutsume üles Euroopa Liidu liikmesriike ning Euroopa Komisjoni, kindlustama kõikidele noortele ja täiskasvanutele võimalust panustada vabatahtlikuna nii oma kogukonnas kui ka rahvusvaheliste mobiilsusprogrammide raames. Vabatahtlikuna omandatud oskused peavad olema paremini tunnustatud ja seda mitte ainult Euroopa mobiilsusprogrammides osalejate jaoks vaid kõikide vabatahtlike jaoks. Vabatahtlikkust toetavad programmid peavad olema tõhusad, et luua ühine Euroopa, kus on aktiivsed kodanikud ning noored on kaasatud otsustusprotsessidesse.





Eesti Skautide Ühingu peaskaut, Kristjan Pomm, täpsustab: “Noorteühingutel on täita oluline roll, et anda noortele esmakordne võimalus ja kogemus teha midagi nii enesearengu kui oma kogukonna toetamiseks vabatahtlikuna, aidates seeläbi kaasa sidusa ühiskonna kujunemisele, kodanikuaktiivsuse tõusule ning ka noorte mitmekülgsele arengule. Skaudiorganisatsioonil on noorte vabatahtliku tegevuse korraldamisel ja mitte-formaalse haridusliku tegevuse pakkumisel tänaseks enam kui 100 aastane kogemus ja soovime, et Euroopa skaudiorganisatsioonid oleks jätkuvalt aktiivselt kaasatud Euroopa Liidu erinevate noorte vabatahtliku tegevust edendavate ja toetavate programmide ellu rakendamisse.”





Skautlus oma ülemaailmse 40 miljonilise liikmeskonnaga on maailma juhtiv hariduslik liikumine. Eesti Skautide Ühing pakub läbi skaudimeetodi mitteformaalset haridust üle 1000 Eesti noorele.