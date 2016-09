Siim Kallas: kui keegi ei ole nõus Reformierakonna otsusega toetada mind presidendikandidaadina, siis võivad nad ju uue erakonna valida Täiendatud! Li

03. september 2016Foto: Rauno VolmarKümned reformierakondlased kogunesid täna lõunasöögile, et kuulata nende presidendikandidaadi Siim Kallase mõtteid 24. septembri valimiskogu eel. Siim Kallas ütles, et kui keegi ei ole nõus Reformierakonna juhatuse otsusega toetada kandidaadina just teda, on neil võimalik valida endale soovi korral uus erakond.Reformierakonna esimees Taavi Rõivas ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Siim Kallasel on olemas erakonna toetus, kuid Kallas peab ka ise otsima lisatoetust, vahendab ERR."Erakond loomulikult toetab, aga selge on see, et nüüd kindlasti peab kandidaat teatud mõttes distantseeruma erakonnast, et oma isikule toetust saada. Loomulikult erakonnakaaslased toetavad nii palju kui saavad, aga tähtis on see, et kandidaat peab saama ka teistest erakondadest tuge. /.../ Ma usun, et kandidaat on praegu sõelalolevatest kõige tugevam nii välispoliitika kui julgeolekupoliitika küsimustes. Ma usun, et see on paljude valimiskogu liikmete jaoks väga kaalukas argument," rääkis Rõivas.Siim Kallas märkis, et nüüd, kui erakond on oma otsuse teinud, on otsusega mittenõustujatel võimalik vajadusel valida endale uus erakond.Loe veel:DELFI FOTOD: Presidendivalimiste tõttu pingetes vaevlev Reformierakond kogunes suurele lõunasöök-arutelule (152) 03. september 2016Ei ole midagi lubanud? Rõivas 3. augustil: kui valimised peaks minema valijameestekokku, siis me peaks olema sama ühtsena Marina Kaljuranna taga (211) 03. september 2016"Täna oli õhkkond väga rahulik ja konstruktiivne. Peaministril on raske olnud, kuid ega ebatavaline ei ole, et erakonna sees on erinevad arvamused," rääkis Kallas."Ma arvan, et alati võib muidugi juhtuda, et vastuolud jätkuvad, aga ma loodan, et kõik saavad aru, et kui erakond on mingi otsuse teinud, siis need otsused on tehtud. Siis on alati võimalik endale teine erakond valida, kui sa nendele otsustele ei allu," lisas ta.