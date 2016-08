SAPTK-i väljaanne: EKRE saadikud ei saanud kutset presidendi vastuvõtule FB

Mart Niklus FB



Roosiaia vastuvõtule, millega president tähistas 25 aasta mõõdumist Eesti taasiseseisvumisest, ei saanud kutset mitte ükski Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) parlamendisaadikuist, kirjutab sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) häälekandja Objektiiv.



Mitu EKRE liikmest parlamendisaadikut kinnitas väljaandele, et nad ei saanud presidendilt kutset käesoleval ega eelmisel aastal. "Selle tulemusena oli EKRE ainus parlamendierakond, mille esindajatest ei olnud vastuvõtule kutsutud mitte kedagi," märgib Objektiiv.



EKRE koosseisus eelmise aasta kevadel parlamenti pääsenud Jaak Madison ütles Ilvese külalistevalikut kommenteerides, et sellest nähtub selgesti võimulolijate nägemus, millised inimesi peetakse Eesti võimuringkondades salongikõlbulikuks eliidiks ning milliseid "alama Eesti" esindajaiks.



Madison lisas, et EKRE parlamendisaadikute boikoteerimine on toimunud mitte ainult kaks aastat järjest president Ilvese poolt, vaid täpselt samuti on see olnud ka kahel järjestikusel aastal nii USA suursaatkonna kui ka Ühendkuningriigi saatkonna vastuvõttudel.



“Vaadates USA iseseisvuspäeva või briti kuninganna sünnipäeva vastuvõtu galeriisid, ei leia ka sealt ühtegi konservatiivset poliitikut ega inimest, kes väljendaks avalikult ja selgelt konservatiivseid seisukohti. Seal on ikka kõigi parlamendierakondade esindajad, ent EKRE saadikud pole kutsutud,” ütles Madison.



SAPTK-i juhatuse esimees Varro Vooglaid kirjutas Facebookis, et presidendi Roosiaia vastuvõtu galeriid vaadates ei märganud ta kutsutute seas pea ühtegi inimest, kes oleks selgelt ja otseselt vastandunud Ilvese poliitilistele ja ideoloogilistele ambitsioonidele. “Küll aga oli kohal rohkelt poliitikuid ja aktiviste, kes on aidanud Ilvesel tema ametiaja vältel suruda meie ühiskonnale peale vasakliberaalseid ideoloogilisi ambitsioone ning külvata põlgust nende suhtes, kes niisuguste ambitsioonidega ei nõustu,” märkis ta.



Tänavusele vabariigi aastapäeva vastuvõtule otsustas EKRE riigikogu fraktsioon samas minemata jätta.



"Tunneme sügavat austust vabariigi aastapäeva ja presidendi institutsiooni vastu. Ometi leiavad meie fraktsiooni liikmed, et neil ei ole kohane minna kätlema inimesega, kes süüdistab eestlasi vihakõnes, tunneb oma rahva pärast piinlikkust ning kulutab maksumaksja raha oma eratalu ülalpidamisele," seisis tollases põhjenduses. "Ilves on presidendi institutsiooni mainet tõsiselt kahjustanud ning näidanud üles lugupidamatust eesti rahva vastu. Täname Ilvest lahke kutse eest, aga vastame kutsele omalt poolt sellega, et väldime piinlikku momenti, kus peame teineteisele võltsnaeratuse saatel „tere“ ütlema. Oleme lootusrikkad, et sügisel saab Eesti rahvas endale väärikama ning eesti rahvast mitte lõhestava, vaid ühendava presidendi."



Mart Niklus: Vahest teatate, kui palju endiseid kommunismivange 20. augustil presidendi roosiaeda oli kutsutud?