Sada Eesti mõtet. Einar Laigna Vikerraadio

to "kahju sellest" artiklile Letters are stars Eesti Elu : Kes siis ajalehe artiklite kommentaarides arveid õiendab? On selge, et artikliks see ei sobi.

to "Õ is not" and "kahju" artiklile Letters are stars Eesti Elu : “Look it up in the dictionary!” This is called mastery of the language people use:...

Kuidas nii? artiklile Letters are stars Eesti Elu : Avaldas ju, Avaldas isegi kommentaari, millel arikliga vähimatki seost ei ole.

kahju sellest! artiklile Letters are stars Eesti Elu : Tröösti ennast sellest, et te pole üksi. Enne polnud nii, aga viimasel ajal isehakkanud...

Soanso artiklile Letters are stars Eesti Elu : Interesting article!

Õ is not most unique! artiklile Letters are stars Eesti Elu : 'Unique' is a categorical, not a scalar, term. That means: something can be 'unique' or 'not...

Tarvo Toomes artiklile Letters are stars Eesti Elu : Estonian World Review ei avalda ei minu artikleid ega kommentaare

kohalik värk artiklile Soome vabatahtlikud Eesti Vabadussõjas... : https://www.nelli.ee/punaarmee-sundis-23-veebruaril-1918-aastal-keilas-asutajaks-eesti-tudruk

rahvuslane artiklile Rein Taagepera: terve Eesti on muutunud... : isegi rahvuslane on täna juba väljasurev liik, mis me marurahvuslastest räägime! Andku jumal...