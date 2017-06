Saadik: eestlased ise peletavad kodumaale tagasipöördujad eemale

Hanneli Rudi1. juuni 2017Riigikogu liige Maris Lauri. | FOTO: Mati Hiis / ÕhtulehtVõõrsil elanud inimestel on raske Eestisse tagasi pöörduda, sest kodumaal elavad kardavad neile oskustelt alla jääda, leidis riigikogu liige Maris Lauri.«Kui rääkida nendest, kes on läinud välismaale tööle ja võib-olla tahaksid tulla Eestisse tagasi, siis nad on pettunud,» rääkis riigikogu liige Maris Lauri (REF) tänasel inimarengu aruande arutelul.Saadiku sõnul on tagasipöördujatel probleem kohastumisega. Lauri sõnul kurdavad sageli kodumaale tulijad, et neid tõrjutakse. «Ma rõhutan, neidsamu Eesti inimesi, kes on siin tegelikult elanud, aga on mõned aastad olnud kas Soomes, Belgias või Inglismaal tööl,» sõnas Lauri.Saadiku sõnul on Eestil vaja võõrsil õppinud spetsialiste, aga need ei leia kodumaal erialast tööd. «Ta konkureerib kohale ja teda ei aktsepteerita, aga mitte seetõttu et tema teadmised on puudulikud, vaid otsitakse põhjendust, miks inimest ei taheta,» rääkis saadik.Lauri sõnul ei taheta tagasitulijaid Eestis tööle võtta, sest «siinolijatel on hirm, et see uus inimene on lihtsalt liiga konkurentsivõimeline». «Ta on tugevam kui nemad (Eestis töötavad inimesed – toim) ja siis inimesed lahkuvad, nad pettuvad Eesti riigis,» sõnas Lauri. Sama probleemiga seisavad silmitsi välismaalased, kes perekondlikel põhjustel kolivad Eestisse.Saadiku sõnul valitseb Eestis hirm selle ees, et siia tööle tulnud inimene on laiemate kogemuste ja oskustega. «Mina olen tihtipeale tajunud seda, et seal taga on lihtsalt kartus, et see teine inimene on parem spetsialist ja tal on rohkem kogemusi, teadmisi. On hirm tugevama konkurendi ees,» sõnas Lauri.Samas ei mõelda sellele, et võõrsilt tulijalt on üht-teist õppida. «Kuidas me räägime sellest, et tulgu need eestlased siis tagasi? No ei tule nad tagasi, kui me ise suhtume nendesse halvasti, kui me teeme ise kõik selleks, et nad ei tunneks siin enda elu hästi,» kinnitas Lauri.