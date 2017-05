Rootslased mures: Eesti investorid nõuavad Swedbankilt kümneid miljoneid kroone

12.05.2017,Aivar ÕepareporterSwedbankFoto: Ester VaitmaaRumeenia kinnisvaraafääris 8,5 miljonit eurot kaotanud võlakirjainvestorid nõuavad oma raha Harju maakohtus tagasi. Protsess, millega Rootsi pangalt Rootsi kroonides 80 miljonit nõutakse, on täna hommikul pannud Rootsi meedia kihama.Küsimuse all on Peep Aaviksoo juhitud ettevõtte IPC Rumeenia kinnisvaraafäär. IPC pidi 2007. aastal Rumeenias ostma esmaklassilist kinnisvara ning tegi selleks Swedbanki vahendusel võlakirjaemissiooni, milles osales ligi 200 investorit. 40% võlakirjadest ostis Swedbank otse oma klientidele. Hiljem selgus, et kokkuostetud kinnisvara on suvalised põllumaa lahustükid, mis väärt murdosa ostuhinnast ning et ettevõttel pole investoritele tagasi midagi maksta.Praegu on Harju maakohtusse jõudnud kaks protsessi: esiteks nüüdseks Nord Hill Land Portfolio nime kandva ettevõtte pankrotihalduri nõue Swedbanki vastu ning teiseks võlakirjaomanike ühishagi panga vastu. Võlakirjaomanikke esindava vandeadvokaadi Indrek Kuke sõnul süüdistavad kliendid panka hoolsuskohustuse rikkumises - pank oleks pidanud kontrollima, mida ta oma klientidele sokutab."Swedbank keeldus alguses sisuliselt vastamast, nõudes 56 000 eurost deposiiti. Kohus vähendas selle 15 000 eurole. Seejärel keeldus pank endiselt sisuliselt vastamast, viidates aegumisele. Et kolmeaastane aegumistähtaeg 2007. aastast arvutades sai mööda 2010. aastal. Aga kahjuks venitati ettevõtte pankrotiavaldusega 2015. aastani, seega on see aeg, millest alates said kliendid üldse nõudeid esitada. Nii et aegumistähtaeg ei ole möödas," rääkis Kukk.Rootsis on protsess saanud suurt meediatähelepanu, sest 2011. aastal, ajal, mil Swedbank oma klientidele sokutatud üleshinnatud Rumeenia kinnisvaraportfelli vaiba alla peitma hakkas, sai panga Balti pealikuks Birgitte Bonnesen. Bonnesen on praegu kogu panga tegevjuht ja Rumeenia afäär jätaks tema reväärile suure pleki."Ma ei ole varem kuulnud, et pank selliseid meetodeid kasutaks," tsiteerib Rootsi ärileht Dagens Industri (DI) Eesti investeerimispankurit Kalle Norbergi. Norbergi DI-le öeldu põhjal oli Bonnesenil keskne roll selles, kuidas Swedbank Rumeenia afääris kannatanuid kohtles.Swedbanki Eesti haru eelkäija Hansapanga asutaja Toomas Sildmäe ütles Rootsi ajakirjandusele, et Swedbank ei jälginud laenuinstrumentide müügil klientidele ei reegleid ega norme. "Nüüd toimub põhimõtteline pimendamine," rääkis ta DI-le.Swedbank ja selle juht Bonnesen Rootsi ajakirjandusele teemat ei komenteeri. "Võime kinnitada, et kohtuprotsess Eestis on pooleli, aga üldiselt pole meil praegu kommentaare," ütles panga pressiesindaja Claes Warrén agentuurile TT.