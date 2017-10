Rootsis loomisel uus erakond.

Uus erakond, Jasin, on avaldanud soovi end registreerida Rootsi Riigipäeva valimisteks 2018.



Partei on sisse andnud avalduse kuid 1500 allkirja, mis on vajalikud pole veel koos. Hetkel on kogutud 500 allkirja ringis.



Ühendus Jasin Group koosneb hetkel kolmest osast: Moslemite kogudusest, mittetulunduslikust ühingust ja ühest ühiskondlikust ettevôttest. Kogudus nimetab ennast demokraatlikuks liiduks ja järgib täpselt seda, mis on kirjas koraanis ning šariaat.



Uus erakond lähtub Rootsi seadustest.



Üks partei eesmärk on rahumeelselt võidelda sisserändajate elu parandamise eest Rootsis. Muuhulgas soovib erakond olla erinevates kohtutes, riigi- või eraorganisatsioonides ja -asutustes ning teha diskrimineerimisseiret.



Kuna paljud rootslased ja sisserändajad elavad sotsiaaltoetustest, siis on erakonna eesmärk, et rohkem inimesi saaksid tööle minna. Muu hulgas soovib erakond vähendada pensioniea 55-aasta peale. Partei soovib edendada integratsiooni ja hästitoimivat sisserännet. Me oleme sisserändele positiivsed kui vajatakse kaitset. Aga õigustega kaasneb ka kohustusi. Erakond pooldab, et seaduse rikkuja peaks kaotama kodakondsuse.



Rassism, natsionalism, sooline diskrimineerimine ja fundamentalism ei ole erakonnas teretulnud. Erakonda vôivad kuuluda erinevate usundite esindajad. Partei loojad on Iraani šiiidid ja juht on imaam, kuid erakonda kuulub nii šiiite kui ka kristlasi.



Jasini veebisaidil on kirjas, et naine peaks olema abikaasale ustav ja mees vôib tema kehaosasi puudutada. Seepärast on islami pôhjal keelatud võõrast naist kättpidi tervitada. Erakond ütleb, et see pole nende programmiline eesmärk. See, kas keegi tahab naist kättpidi tervitada peaks olema vabatahtlik.



Kodulehel on ka kirjas, et Muhhamedi karikatuuri loomine ja levitamine peaks kaasa tooma vanglakaristuse.



Mõned islami rühmitused on äärmuslikud, kuid mitte kôik moslemid ei poolda seda. Enamik inimesi, kes on kolinud Rootsi, on väsinud terrorismist ja ei ole fundamentalistide süsteemide pooldaja.



Erakonna loojad ei arva, et Jasin võiks saada totalitaarseks parteiks.





*Rootsi meediast refereeritud tekst.