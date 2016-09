Rootsi: Södertälje linnas rahutused.

Kaks päeva järjest on Rootsis, Stockholmis lôunas asuvas Södertälje linnas rahutused olnud. Politsei on saanud väljakutsed kuna Stockholmi Lääni reisijateveo (SL) busse on vandaliseeritud kivide loopimisega. Ühte bussi rünnati Södertälje lähedal asuvas Brunnsängis ja teist Södertäljes. Politsei saabudes oli olukord rahunenud. Sündmuse tagajärjel häirus linnaliiklus.Eile süütasid noorukid Södertäljes ühe sadamasilla läheduses pôlema sinna kogutud prahi ja proovisid niiviisi meelitada lôksu tuletôrjujad. Noorukid varitsesid tuletôrjujaid ümbritsevatelt kaljudelt kivide ja rakettidega. Tuletôrjujad nägid nende plaani läbi ja kutsusid politsei.Eile pôles samas linnas autosid.Politsei oli välja kutsutud ja tugevdatud koosseisuga varakult kohal. Operatsioonis osales ka politsei helikopter. Täna ôhtuks on olukord kontrolli all ja rahunenud.***Rahutuste peamine paikkond Hovsjö on üks nn no-go piirkondadest Rootsis kus elavad peamiselt esimese ja teise pôlvkonna sisserännanud.fotod internetist