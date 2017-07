Rootsi Eesti Päevaleht 5. juulil 2017

Värskes Eesti Päevalehes:Lk 2: • Eesti tüürib pool aastat Euroopa Liitu • Eesti alustas 1. juulil 28 riigiga liidu juhtimist • Vabaerakond naljalt valitsusse ei lähe • Valitsus kiitis heaks järgmise kümne aasta riigikaitse arendamise plaani • Eine Vene restoranis pahandasLk 3: • President Kaljulaid: Eesti ja Prantsusmaa on optimistliku Euroopa eestkõnelejad • Peaminister Ratas: Eesti ja Prantsusmaa suhted on paremad kui kunagi varem • Valitsus kiitis heaks Eesti andmesaatkonna rajamise Luksemburgi • Spiikrite töövisiit Washingtoni tõi Eestile kaks olulist sõnumitLk 4: • Rootsi valitsus aitas rahareformile kaasaLk 5 • Rail Baltic on nüüd lõplikult seadustatud • Riigikogus tähistati põhiseaduse referendumi 25. aastapäeva • Rahvahääletuse 25. aastapäeval ilmusid põhiseaduse uuendatud kommentaaridLk 6: • Rõõm ei lakka kuni laulame ja tantsimeLk 7 • Eesti jazzmuusik ja pedagoog Mairo Marjamaa: Skandinaavias tehakse maailmatasemel jazzi • Eesti juhtimisel uuendatakse ELi meediateenuste reegleidLk 8 • Soomepoiste rügemendi JR 200 tankitõrje ülem kapten Ants Kann (I osa) • Kunst pärast II maailmasõda • Viljandimaal leidis Mäeltoa taluperemees oma kartulipõllult järjekordse arheoloogilise harulduseLk 9: • Tartus tehti ajalugu • Sport: Ott Tänak katkestas MM-ralli liidrikohalt • MalenurkLk 10: • Kohalik elu • Leinateated • Kiriklikke teateid • Kuulutused • Palju õnne: Arvo Marits 90Lk 11: • TTÜ Kolledžil on uus direktor • Pärnu sadamakai ootab esimest kruiisilaeva • Väliseesti õpetajad avastasid Eesti Lastekirjanduse Keskust ja seilasid Naissaarele • Tulge Lääneranniku Eesti Päevadele! • Maalilises Sämstadis korraldatakse GESi laululaagerLk 12: • Paarsõnad • Nalja kah! • Eestlaste jahid Rootsi avamereregatil • Kaks päeva väärt jatsu Võsu Jazzil • Kuulutused • Estniska Dagbladet idag.