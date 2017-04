Rootsi Eesti Päevaleht 26 . aprill 2017

Suggestion to Rehnutaja artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : Re-do your math!

Unistaja artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : At the same time they don't have their centers in Toronto any longer. And Lithuanians are about to...

raha otsas? artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : Nonsense. You are saying there are no concrete plans to get $18M - guess what - there are no more...

Groundhog Day artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : With a plan for an $18M new home that there is not concrete plan on how to pay for it, I see this...

Soomaa artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : I find it interesting that the Finns have managed to keep their large house in Thunder Bay going...

Karl Otsa artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : Just curious as to: 1.) How many "issued" shares are there? 2.) How many of those shares...

Not confused artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : While it is interesting to know which organizations have blocks of shares, the information is not of...

Rehnutaja artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : Oletada võiks, et 2/3 enamust oli vaja tarvis? Aga välja kuulutati vaid numbrid, ilma muu...

Sile poiss artiklile Toronto Eesti Maja resolutsiooni... : I shave. I know what a razor is. I know what razor thin is. No matter how you slice it, the...