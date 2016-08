Rootsi Eesti Päevaleht 24. august 2016

Lk 2: •Juhtkiri: Eesti aeg, •Venemaa piirang võib motiveerida noori hallipassiomanikke Eesti kodakondsust võtma, •Putini tervitus jäi saamata, •Eesti Pank andis taasiseseisvumise aastapäevaks välja mündivoldikuLk 3: •Kohtumisel USA kongressi delegatsiooniga olid fookuses kaitsekulutused, •Eriüksuslased üle Euroopa harjutasid Tallinnas koostööd terrorirünnaku korral, •Vladimir Putin määras oma administratsiooni uueks juhiks Karl Vaino pojapoja, •Välisministeerium eraldas humanitaarabiks Ukrainas 135 000 eurot, •Patriote Balti riikidesse veel ei tuleLk 4: •25 aastat omariikluse taastamisest, •Eesti Vabariigi taassünni lugu 1991. aastalLk 5: •Välisminister Marina Kaljuranna tervitus väliseestlastele Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 25. aastapäeval, •Mannerheimi tahvel ei anna venelastele rahu, •Eestis nägi raha eest riigijuhte, •Valitsuselt nõutakse maanteeameti juhtkonna väljavahetamist, •Rootsit on tabanud autosüütamiste laine, kõige pingelisem on MalmösLk 6: •Eesti Häirekeskus võttis esimesena maailmas kasutusele täpsema positsioneerimislahenduse, •Kaevandamise aerokontroll on muutnud kaevandajad hoolsamaksLk 7: •Tartu ülikooli teadlaste uus meetod lihtsustab vereproovide analüüsi, •Eesti idufirma sai loa Washingtoni tänavatel pakiroboteid sõidutama hakata, •Eestlaste armetu eluase, •Millises maailma riigis on tegelikult kõige parem elada?Lk 8: •Basskitarrist Mai Agan: Esimene aasta Rootsis pesin aknaid ja sõin pähkleid porgandisalatigaLk 9: •Rahvarohke Viljandi pärimusmuusikafestival lõi taas rekordeid!Lk 10 ja 11: •Luke mõisa hiilgusest on alles vaid varemed, kuid luksust leidub seal endiselt palju, •Rektor Parrot’ kadunuks peetud portree jõudis tagasi Tartu ülikooli, •Pühalepa festivalil pühitseti tänavu sisse annetusena saadud orelLk 12: •Antidepressandi asemel: toit, mis parandab meeleolu ja teeb õnnelikuks, •Kas tuntud karastusjook tõepoolest tõrjub lehetäisid?Lk 13: •Jaan Jalgratta jutud: Järves ja meres, •Sport: Olümpia läbi, •MalenurkLk 14: •Kohalik elu, •Kiriklikke teateid, •KuulutusLk 15: •Stockholmi Eesti Kool tervitas uusi õpilasi, •Eesti Ühisabi Rootsis kunstilaat 9. septembril, •Hiiumaa päev, •Hiiumaa Päeva kavaLk 16: •Paarsõnad, •Nalja kah! •Võta kaasa Eesti lipp ja tule laupäeval, 27. augustil kell 18 Norrmalmstorgile! •Östersjöfestivalen, •Estniska Dagbladet idag, •Rootsi-Eesti lühianimafilm Amalimbo valiti Veneetsia filmifestivalile, •Kuulutused