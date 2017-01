Rootsi Eesti Päevaleht 18. jaanuar 2017

Eesti PäevalehtLk 2: •Juhtkiri: Piirikivid liiguvad, brändiloojad tammuvad paigal, •Valitsus kinnitas kolme ühendvalla moodustamise, •Ühinemisotsuse tulemusel on Pärnu linnas 50420 elanikku, •Maavalitsuse tegevus lõpetatakse 2018.aasta 1. jaanuaristLk 3: •Rootsi tuleks rajada NATO baas juba enne alliansiga liitumist •Balti riigid liigitati Põhja-Euroopasse, •Kas sensatsioon või bluff, •Valitsus kiitis heaks kaitsekoostööleppe USAgaLk 4: •Inspektsioon: Eesti panganduse suurim risk tuleneb Põhjamaadest, •Rootsi firma lõpetas hukkunud eesti elektrikute tööandjaga lepingu: Nad ei täitnud meie ohutusnõudeid, •Soome alustas kodanikupalga eksperimentiLk 5: •Rohelised võitlevad raiemahtude suurendamise vastu, töösturid mõtlevad uuele tehasele, •Maapiirkondade kiire interneti baasvõrgust on valmis 80%, •Ossinovski võib jääda oma soovis üksi, •Hiigelannetus ärimeesteltLk 6: •Mõtisklusi Rootsi elust: Tehisintellekt ehk midagi suurt sünnib vaikselt, •Rootsi politsei juht: See ei ole see Rootsi, mida me tunneme ”Bullerby lastest”Lk 7: • Helle Truusöödi elulooraamat ”Maitsekas välimus, huvitav sisu”, •Eesti Sõjamuseum kogub materjali Eesti Vabariigi sõjandusajaloo kohta, •Jagati 2016. aasta Eduard Wiiralti nimelisi stipendiume, •Rakverre rajatakse Arvo Pärdi nimeline kontserdimajaLk 8: •Metsik loodus linnas: Elvas tuleb hakata võimust võtvaid kopraid jahtima, •Eakast Tamme-Lauri tammestLk 9: •Mis on kunst?, •Eestlaste võit Dakari rallil, •Hotellimuuseumi sünnipäev, •MalenurkLk 10: •Kohalik elu, •Kuulutused, •Palju õnneLk 11: •Kiriklikke teateid, •Leinateated, •Liljevalchi kevadine smörgåsbord on kaetud!Lk 12: •Paarsõnad, •Nalja kah! •Kuulutused, •Kahe sõbra ühisnäitus on avatud, •Estniska Dagbladet idag.