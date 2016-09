Rootsi Eesti Päevaleht 14. september 2016

Lk 2: •Juhtkiri: Võidud ja kaotused, •Joseph Biden: Balti riigid tunnevad surmahirmu, •Vladimir Putin: Venemaa pole Balti riikidele ohtlik, •Jüri Luik kaasa ei tee, •Helme ei välista võimuvahetustLk 3: •Raport: Rootsi astumine NATO-sse võib ära hoida Venemaa sõjalise agressiooni, •Norra püstitab piiripunktile terasest tara, •Rootsi valitsuse uuring soovitab kehtestada 2019. aastaks sooneutraalse ajateenistuse, •SEB majandusanalüütik : Ettevõtted püüavad hakkama saada võimalikult vähese tööjõugaLk 4: •Eesti Suursaatkond Rootsis sai uue asejuhiLk 5: •Kas Ilves kahjustas Soome-Eesti suhteid? •Eesti suursaadik Saksamaal andis üle volikirja, •Mis Ida-Ukrainas tegelikult toimub. Seminar ohvitseridega infosõja eesliiniltLk 6: •Riigiametid “maalekolimisega” kaasa minema ei kipuLk 7: •Miljonite eest metsa kokku ostev Ikea avab tänavu Tartus metsaostukontori, •Tallinna Sadama uued laevad hilinevad saarte liinideleLk 8 •Võime vabalt saada ülbe presidendi! •Kallas: Alati on võimalik endale teine erakond valida, kui sa tehtud otsustele ei allu, •Rõivas ja unustatud lubadusedLk 9 •Eesti erametsad kosuvad ühistute käe all, •Stockholmi sisustusja disainimess FORMEXLk 10 •Lapse arenemiseks tuleb temaga rääkidaLk 11: •Saaremaa Stonehenge: süllekukkunud kingitus Eesti riigi 100. sünnipäevaksLk 12: •Täna 72 aastat tagasi, •Muusikaline juubelipidu Göteborgis, •Lõppenud suvi oli Nordica jaoks edukas, augustis teenindati 40 069 reisijatLk 13: •Mõtisklusi Rootsi elust, •Viido pajatab: Küsimused, mida me peaksime endale esitama, •Sport: Tallinnas jooksis nädalavahetusel üle 20 000 inimese, •MalenurkLk 14: •Kohalik elu, •Ostukuulutus •Kiriklikke teateid, •Leinateated, •Alfa kursus StockholmisLk 15: •24. septembril toimub Stockholmi Eesto Majas Eesti toidu päev. Mõni sõna soolatud ja hapendatud toidu kiituseks, •Lugeja kirjutab, •Palju õnne! •Stockholmi Eesti Huvikool alustab sügishooaega, •KuulutusLk 16: •Paarsõnad, •Nalja kah! •Päikeseline Balti päev, •Kuulutused, •Tallinki sõidusoodustus, •Estniska Dagbladet idag, •Vana foto