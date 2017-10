Revolutsioon või skandaal? Finnair teeb algust lennureisijate kaalule saatmisega

Majandus2430. oktoober 2017Lennureisijad koos pagasiga | FOTO: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX/KOD 10010Finnair teeb homsest algust reisijate ja käsipagasi kaalumisega, et teha kindlaks, kas inimesed ja pagas jäävad piletihinnas arvestatud kaalukategooriasse. Kaalule minek on vabatahtlik, samas võib nendest andmetest lennufirma kinnitusel palju kasu olla.Finnair alustab teisipäevast reisijate ja nende käsipagasi kaalumist, eesmärgiga koguda infot nii reisijate endi kui ka käsipagasi keskmise kaalu kohta, vahendab Taloussanomat. Kaalumine hakkab toimuma Finnairi kodulennujaamas Helsingis Vantaas ning kaalule minek on lennureisijatele täiesti vabatahtlik.Reisijate jaoks ilmneb kaalumine asjaolus, et nad näevad Finnairi lendude väravas mobiilset seadeldist, mis võimaldab nii reisija kui ka tema käsipagasi kaalumist. Finnairi meediasuhete juht Päivyt Tallqvist põhjendas sammu sellega, et see võimaldab neil teha järeldusi liinide, neil sõitvate lennureisijate ja käsipagasi keskmise kaalu kohta.Finnair kasutab 2009. aastast EASA kaalustandardeid, mille kohaselt keskmine käsipagasiga reisiv meesterahvas kaalub 88 kilo, naine 70 kilo ning laste kaal jääb 12 ja 35 kilo vahele. Küll aga on suur vahe selles, kas tegemist on suvise või talvise lennureisiga, kuna talvel tuleb juurde arvestada ka talverõivaste kaal.Tallqvisti sõnul on oluline vahe ka selles, kas tegemist on äriklassi või turistiklassi reisijaga ning millisel lennuliinil ta lendab. Näiteks võib äriklassi reisija pakkida pagasisse nii kolme päeva riided kui ka tulla ainult tahvelarvutiga. Kuna Aasia turistid on väiksemat kasvu, siis tavaliselt reisivad nad ka kergemalt kui soomlased, mistõttu on Aasia-suunaliste lendude reisijaprofiil väga erinev.Esialgu plaanib Finnair koguda 100–150 lennureisija andmed. Pärast seda teeb lennufirma vahehindamise, tegemaks kindlaks, kas on vaja täiendavaid kaalumisi, et aasta lõpuks või järgmiseks aastaks saaks nende põhjal mingeid üldistusi teha lennuliinide ja nendel reisivate inimeste kohta.Kuigi kaalusid kandvad Finnairi töötajad jäävad Helsingi Vantaa lennujaamas lennureisijatele kindlasti silma, kinnitab Tallqvist, et mitte kedagi ei kaaluta ilma tema nõusolekuta. Tegemist on vabatahtliku kaalumisega. Ka kinnitas ta, et tegelikult ei kaaluta niivõrd lennureisijat ennast, kuivõrd ikkagi tema käsipagasit.Kuigi lennureisija kaalu näeb ka mõõtmisi tegev Finnairi töötaja, ei lähe see otseselt andmebaasi kirja, küll aga paneb Finnair kirja kaalule astunud inimese soo ja vanuse ning selle, kas ta oli puhkuse- või ärireisil.Finnairi reeglid näevad ette, et äriklassi reisija käsipagas võib kaaluda kuni 10 kilo, turistiklassi reisijal aga 8 kilo.