Repliik Urmas Espenberg: kuulekas disainimeeskond täitis globalistide ülesande – pidetu amööb on sündinud Uued Uudised

14.01.2017Näib, et kuulekas disainimeeskond on lõpuks täitnud maailma globalistide ülesande ja muutnud Eesti “rukkilillepurusest rahvusriigist” multinatsionaalseks, juurteta ja pidetuks “amööbiks” ehk roherahnuks.Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avalikustas reedel, 13. jaanuaril, ligi 200 000 eurot maksma läinud promomaterjale, mis peaksid aitama Eestit maailmas tutvustada.Eesti tutvustamiseks kasutatakse hoomamatu sinikeelse rändrahnu motiivi, mis meenutab rohelist plekki. Rändrahnu kujutavat rohelist latakat on hakatud juba pidama uueks Eesti märgiks ja see on pälvinud vastakaid reaktsioone. Disainerite meeskonna liikmed selgitasid siiski, et tegemist olevat vaid šablooni või tööriistaga, mis mõeldud toodete turundamiseks.Möödunud aasta detsembris õrritas globalistide kodumaine suuvooder Helen Sildna, kes ütles Facebookis: “Teate mis, Eesti Disainimeeskond on täiega head tööd teinud. Varsti näete. Eesti teeb peagi imagoloogiliselt 10-aastase hüppe olevikku ja tulevikku. Saame lõpuks lahti sellest rukkilillepurusest rahvusromantikast!”Märk on leidnud tunnustust ka homoideloogoiat propageeriva uuskesiku ja munitsipaalpoliitiku Raimond Kaljulaiu poolt. Tõsi, see kas tunnustuse taga on “ränirahn-amööbi” keskerakondlik roheline toon, on siiski teadmata?Sellega on Eesti rahvusriigi lammutamine ära vormistatud ka visuaalselt. Sest eks peab ju vorm ikka ja jälle kinnitama asja sisu.Lisaks Eesti tutvustamisele välismaal võimaldab uus märk ilmselt vastu võtta piiramatul hulgal muust rassist ja rahvusest immigrante kuni meie identiteedi täieliku lahustamiseni, et siis tervitada tsaar Putini võidukaid vägesid, kes meid sellest õudusest justkui “päästma” tuleb ja osavalt teise äärmusesse ehk taas enda vene-tatari impeeriumi kuulekateks alamateks allutab. On ju peagi taas algamas õppused Zapad, mis harjutavad Baltimaade hõivamist ja võivad ühel hetkel üle kasvada sootuks millekski muuks kui õppused, nagu kujutab seda oma uues romaanis “Sõda 2023” Leo Kunnas.FOTO: Kuvatõmmis