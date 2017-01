Repinski Estonia nõukokku määramisest: mul on mõtteid ooperiteatri arengu osas, kuid esmalt vaatan kulisside taha

11.01.2017,Foto: Priit SimsonMõned nädalad maaeluministriametit pidanud ja seejärel riigikokku suundunud Martin Repinski otsustati määrata rahvusooper Estonia nõukokku. Repinski meenutas, et viimati vaatas ta Estonias koos Siret Kotkaga operetti „Silva".Riigikogu võttis eile menetlusse eelnõu, millega kultuurikomisjon määrab rahvusooper Estonia nõukokku endise maaeluministri Martin Repinski (KE) ja Urve Tiiduse (RE).„Mul on väga hea meel, et selline võimalus avanes ja ma saan kaasa rääkida Eesti ühe olulisema kultuuriobjekti edasises arengus," ütles Repinski Delfile. Ta lisas, enne oma mõtete ja ettepanekute avaldamist ooperiteatri edasiste arengute osas soovib ta vaadata kulisside taha.Teatrivõõraks Repinskit tema enda kirjelduse järgi just nimetada ei saa. „Ma käin teatris kuus vähemalt korra. Kuna käin Eestis palju ringi, siis olen näinud etendusi väga mitmetes teatrites. Tallinnas olen kõige sagedasem külastaja olnud Estonias ning Eesti Draamateatris," rääkis Repinski. „Estonias käisime koos Siretiga viimati detsembris, kus vaatasime Imre Kálmani operetti „Silva", mis jättis väga sügava mulje," meenutas Repinski.Repinski märkis, et seni on ta Estonias viibinud põhiliselt ooperi- ja balletikülastajana, kuid seal ette kantavate žanride osas tal enda kinnitusel tegelikult eelistust ei ole.Endise keskerakondlase Evelyn Sepa kriitikat kommenteerides ütles Repinski, et igal inimesel on oma arvamus ja niisamuti Evelyn Sepal.Sepa arvamus oli nimelt, et Repinski Estonia nõukokku määramine pole peaministrierakonnalt tõsiseltvõetav käik. „Kas tõesti jätkub kõik see Savisaare-aegne jama ja kindlustuspettusega vahele jäänud tegelane leiab end taas ülendatuna lugupeetud ametikohale!?" küsis Sepp.