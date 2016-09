Rait Maruste Marina Kaljuranna sõltumatusest: see on jutt lihtsameelsetele UU

12/09/2016Eelmises riigikogu koosseisus Reformierakonna fraktsiooni liikmena põhiseaduskomisjoni juhtinud Rait Maruste ütles ERR-i portaalile antud intervjuus, et Marina Kaljuranna väited sellest, et on nüüd Reformierakonnast sõltumatu ja tõeline erakondadeülene presidendikandidaat, on jutt lihtsameeletele.“Teada on ju, et ta sai ju oma praegusele ametikohale tänu ikkagi Reformierakonna juhi kutsele, kui seda poleks olnud, oleks ta siiamaani tööl välisministeeriumis diplomaadina. Öelda, et nüüd ma olen kõigest sellest vaba ja see enam mingit puutumust ei oma, ei ole päris adekvaatne,” ütles Maruste.ERR