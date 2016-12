Rain Lõhmus: eestlased on orjarahvas, kes saksaliku täpsusega käsku täidavad. Ka rumalusi, nii et asi läheb ainult hullemaks

23. detsember 2016ärileht.eeRain LõhmusFoto: Hendrik OsulaÄripäeva aasta ärimeheks valitud Rain Lõhmuse sõnul oleks tema hääletanud USA presidendivalimistel Trumpi poolt. Ta leiab intervjuus Äripäevale, et aastaid poliitilist hämamist ja pakazuhhat on viinud Eestis olukorra selleni, et riik tuleks uuesti üles ehitada.Olukord läheb tema sõnul üha halvemaks, sest eestlased on orjarahvas, kes sakslasliku täpsusega käsku täidavad.„Itaallased ei tee seda, nemad valivad, mida nad teevad, ja suudavad elada. Kuid kuna me täpselt täidame, ka rumalusi, siis see asi läheb ainult halvemaks,“ tõdes Lõhmus.