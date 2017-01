Rail Baltic Cut! PDF

Ametlik tõlgeEESTI VABARIIGI, LÄTI VABARIIGI JA LEEDU VABARIIGIVAHELINE RAIL BALTICU / RAIL BALTICA RAUDTEEÜHENDUSE ARENDAMISE KOKKULEPEEesti Vabariik, Läti Vabariik ja Leedu Vabariik, edaspidi pooled,soovides täielikult integreerida Balti riike ja nende pealinnu Euroopa Liidu raudteesüsteemiga ja üleeuroopalise transpordivõrguga (TEN-T);rõhutades ühist eesmärki arendada ühishuviprojekti (nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013 määruses (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010) Rail Baltic / Rail Baltica, millel on nende riikide kodanike ja majanduse seisukohast märkimisväärne strateegiline ja majanduslik tähtsus;tunnistades vajadust leppida kokku Rail Balticu / Rail Baltica raudtee arendamise ja valmimise strateegilises ajakavas;võttes arvesse OÜ Rail Baltic Estonia, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” ja UAB “Rail Baltica statyba” 28. oktoobril 2014 sõlmitud aktsionäride lepingut seoses ühisettevõttega RB Rail AS;tunnistades, et Rail Balticu / Rail Baltica projekti on seni kaasrahastatud Euroopa Liidu vahenditest ligikaudu 85% finantseerimismääraga, ning eeldades, et sarnast toetusmäära kohaldatakse projekti elluviimisele tulevikus – lähtuvalt Rail Balticu / Rail Baltica projekti strateegilisest tähtsusest piirkonna ja Euroopa Liidu transpordivõrgu ning samuti ühtse Euroopa turu jaoks – ning ühiselt julgustades Euroopa Liidu institutsioone võimalikult kiirelt kavandama pikaajalist raamistikku sellelaadsete prioriteetsete projektide rahastamiseks;meenutades Euroopa Liidu eesmärki arendada üleeuroopalisi transpordivõrke, sealhulgas Põhjamere-Läänemere põhivõrgu koridori, mille osaks on Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühendus;rõhutades poolte regulatiivse ja koostööraamistiku reguleerimise tähtsust, et soodustada tulevase Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse tõhusat kasutamist;edendades jätkuvalt Rail Balticu / Rail Baltica projekti, kõigi projektipartnerite ja marsruudi integreerimist mitmepoolsetesse koostööraamistikesse, näiteks Põhjamere-Läänemere raudteekaubaveo koridori ja teistesse raamistikesse;tunnistades, et Leedu-Poola piirist Varssavini kulgev raudteelõik on ajalooliselt 1435 mm standardrööpmelaiusega, kuid vajab tehniliste parameetrite ajakohastamist, et tagada liini koostalitlus kogu Põhjamere-Läänemere põhivõrgu koridori ulatuses;kinnitades veel kord oma kohustust tagada projekti avatud ja läbipaistev rakendamine ning asjakohaste riiklike kõrgemate auditeerimisasutuste, ametlike Euroopa Liidu auditeerimisasutuste ning Euroopa Liidu finantseerimisvahendite auditeerimisasutuste ennetav kaasamine ja koostöö nendega vastavalt rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele ning kinnitada, et nimetatud auditeerimisasutustele ei seata projekti tegevuste auditeerimisel piiranguid,on kokku leppinud järgmises.ARTIKKEL 1Kokkuleppe reguleerimisala ja eesmärkKokkuleppe eesmärk on tagada ühishuviprojektina ehitatava reisijate- ja kaubaveoks mõeldud efektiivse ja kiire Euroopa rööpmelaiusega tavapärase raudtee valmimine ja toimimine kooskõlas ühtsete tehniliste parameetritega TEN-T võrgu Põhjamere-Läänemere põhivõrgu koridori kuuluval marsruudil.ARTIKKEL 2MõistedKokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid, kui kokkuleppe kontekstist ei tulene teisiti:a) raudtee – uus kiire kahe rööbasteega elektrifitseeritud tavapärane raudteeliin maksimaalse projektkiirusega 240 km/h ja Euroopa standardrööpmelaiusega (1435 mm) kokkulepitud marsruudil, mis valmib kooskõlas ühtsete tehniliste parameetritega, mille aluseks on asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides määratletud koostalitluse tehniline kirjeldus;b) projekti koordinaator – Läti Vabariigis 28. oktoobril 2014 asutatud ühisettevõte RB Rail AS, mille eesmärk on raudtee ehitamise lõpule viimine ja Rail Balticu / Rail Baltica projekti arendamine ning peamised ülesanded on raudtee projekteerimine, ehitus ja turundus (sealhulgas tootemargi arendus);c) marsruut – raudtee Tallinnast läbi Pärnu, Riia, Panevėžyse ja Kaunase Leedu-Poola riigipiini; raudtee osaks on ka Vilniuse ja Kaunase vaheline ühendus;d) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja – asutus või asutused, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012 direktiivis 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond;e) raudteeinfrastruktuur – raudteeinfrastruktuur, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012 direktiivis 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond.ARTIKKEL 3Raudteeühenduse valmiminePoolte eesmärk on tagada raudtee valmimine ja toimivus 2025. aastaks, et alustada selle kasutamist aastal 2026.ARTIKKEL 4Ehituse ettevalmistamine1. Pooled kohustuvad koostöös projekti koordinaatoriga toetama ehitustööde õigeaegseks alustamiseks vajalike kõigi uuringute ja muude ettevalmistustööde valmimist. Ettevalmistustööd hõlmavad eelkõige järgmist:a) marsruudi piirkonna ruumiline planeerimine;b) vajalike teostatavus-, keskkonna- jm uuringute tegemine;c) poolte territooriumil asuva raudtee ehitamiseks vajalike dokumentide, sealhulgas eelprojekti ja tehnilise projekti koostamine kogu vajaliku infrastruktuuri osas.2. Pooled toetavad hankeraamistiku ja ühiste hankejuhiste kehtestamist, lähtudes hangete, sealhulgas ühishangete heast tavast kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja poolte vahel sõlmitud kokkulepetega.3. Pooled toetavad raudtee projekteerimise ja ehituse ühiste tehniliste juhendite kehtestamist, pidades silmas koostalitluse tehnilise kirjelduse järgimist.ARTIKKEL 5Projekti koordinaatori rollEttevalmistustöid ja raudtee ehitust kuni selle valmimise ja täieliku tehnilise toimivuse saavutamiseni koordineerib projekti koordinaator.ARTIKKEL 6Koostöö teiste riikide ja Euroopa KomisjonigaPooled teevad igakülgset koostööd ja vahetavad teavet Euroopa Komisjoniga ning võtavad kõik mõistlikud meetmed Poola Vabariigi ja Soome Vabariigi jätkuvaks kaasamiseks ja nendega koostööks raudtee arendamisel, eesmärgiga kõrvaldada kitsaskohad TEN-T põhivõrgus ja tagada koostalitlus, tehniliste standardite ühtlustamine ning tingimused raudteeinfrastruktuuri parimaks kasutamiseks ja raudteeteenuste turu ärilise kasutuse parandamiseks.ARTIKKEL 7Maa ja infrastruktuuri omandiõigus1. Raudteeinfrastruktuuri omandiõigus kuulub poolele, kelle territooriumil asub projekti infrastruktuuri vastav osa ja sellega seotud maa.2. Pooled lepivad kokku, et maa ja infrastruktuur antakse kasutada määratud raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja(te)le.3. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja(te)le tagatakse juurdepääs seotud teenindusrajatistele.ARTIKKEL 8Õigusnormid1. Kokkuleppe kohaldamisel juhindutakse kokkuleppes reguleerimata küsimustes Euroopa Liidu õigusest, poolte riigisisestest õigusaktidest ja nende vahel sõlmitud kokkulepetest.2. Kokkuleppe erisätetega ei piirata Euroopa Liidu õiguse kohaldamist, mis käsitleb raudteeturu avamist, raudteeinfrastruktuurile juurdepääsu, raudtee koostalitlust, ohutust ja muid asjakohaseid valdkondi.3. Pooled teavitavad üksteist kokkuleppe kohaldamist mõjutavatest olulistest muudatusest riigisisestes õigusaktides.ARTIKKEL 9Juurdepääs raudteeinfrastruktuurile1. Koordineeritud lähenemine reguleerivale raamistikule tagatakse riikide reguleerivate asutuste ja riikide ohutusasutuste vahelise koostöö kaudu, et parandada nendevahelist koordineerimist ja ühtlustada nende otsuste mõju.2. Koordineeritud lähenemist rakendatakse selles osas, mis puudutab juurdepääsu raudteeinfrastruktuurile ja teenustele, sealhulgas raudteeinfrastruktuuri kasutustasu kehtestamist ja raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamist, ning liikluskorraldust.3. Pooled kohustuvad tagama raudteeinfrastruktuuri majandamise kõige tõhusamal ja otstarbekamal viisil, pidades muu hulgas silmas eriti artikli 9 lõikes 2 nimetatud aspekte, tagades raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja(te) ühise ja õigeaegse määramise, et kasvatada institutsiooniliste koostööpartnerite usaldust ühishuviprojekti vastu, tagada nende jätkuv osalemine selles ja toetada Rail Balticu / Rail Baltica raudtee pikaajalist tasuvust.ARTIKKEL 10JurisdiktsioonKokkulepe ei mõjuta poolte jurisdiktsiooni teostamist oma territooriumil.ARTIKKEL 11Rahastamine1. Euroopa Liidu toetuse lõplikud saajad on pooled.2. Pooled taotlevad toetust kõrgeima lubatud Euroopa Liidu kaasrahastamismäära järgi vastavalt konkreetse rahastamisvahendi eeskirjadele.3. Pooled lepivad kokku, et poolte pealinnade ühendamiseks on Vilniuse ja Kaunase vaheline lõik osa raudteemarsruudist ja nad teevad ühiseid jõupingutusi selleks, et saavutada Vilniuse ja Kaunase vahelise ühenduse abikõlblikkus Euroopa Liidu toetuse saamiseks Euroopa ühendamise rahastu või samaväärse rahastamisvahendi raames, pidades silmas, et nimetatud lõigu ehitus kavandatakse nii, et see ei tooks kaasa kogu projekti viibimist ega peatumist.4. Pooled võivad projekti koordinaatori elluviidavaid tegevusi kaasrahastada otse riiklikest vahenditest.ARTIKKEL 12Vaidluste lahendamineKokkuleppe tõlgendamisest või kohaldamisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste ja konsultatsioonide teel.ARTIKKEL 13Hoiulevõtja1. Kokkuleppe hoiulevõtja on Läti Vabariigi valitsus.2. Hoiulevõtja teavitab pooli kokkuleppe ja selle muudatuste jõustumiskuupäevast ning artiklites 14 ja 15 viidatud ühinemisest või taganemisest.ARTIKKEL 14Jõustumine, muutmine, kehtivusaeg ja taganemine1. Kokkulepe jõustub päeval, mil hoiulevõtja on diplomaatiliste kanalite kaudu saanud kätte poolte viimase kirjaliku teate selle kohta, et kokkuleppe jõustamiseks vajalik riigisisene menetlus on lõppenud.2. Kokkulepet võib muuta poolte vastastikusel kirjalikul nõusolekul. Muudatused jõustuvad käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud korras.3. Säilitades Rail Balticu / Rail Baltica projekti täiemahulise realiseerimise kohustuse, on pooltel õigus projekti rahastamise ja artiklis 3 viidatud kuupäevaks lõpetamise kohustused üle vaadata, kui ühishuviprojekti pikaajalise rahastamise võimalus oluliselt väheneb, mis mõjutab rängalt projekti teostatavust, või tekib ettenägematu erakorraline olukord või leiab aset pooltest sõltumatu sündmus, mis ei tulene poolte eksimusest ega hooletusest ja takistab kokkuleppega võetud kohustuste täitmist ning mis osutub vältimatuks, hoolimata nõuetekohase hoolsusekohustuse rakendamisest (vääramatu jõud).4. Kokkulepe on sõlmitud tähtajatult. Pool võib kokkuleppest taganeda, arvestades kokkuleppe artikli 14 lõiget 3, teavitades sellest hoiulevõtjat kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Taganemine jõustub kuue kuu möödumisel hoiulevõtja poolt vastava teate kättesaamise päevast.ARTIKKEL 15Teiste liikmesriikide ühinemine kokkuleppega1. Pärast kokkuleppe jõustumist võib poolte vastastikusel kirjalikul nõusolekul kutsuda teisi Euroopa Liidu liikmesriike kokkuleppega ühinema.2. Kokkulepe jõustub ühineva riigi suhtes päeval, mil hoiulevõtja on diplomaatiliste kanalite kaudu saanud kätte tema ühinemiskirja.Eeltoodu kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.Sõlmitud … 2017 … (koht) ühes eksemplaris eesti, läti, leedu ja inglise keeles; kõik tekstid on autentsed; kokkulepe antakse hoiule hoiulevõtja arhiivi. Hoiulevõtja edastab kõigile pooltele kokkuleppe tõestatud koopia. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.Eesti Vabariigi nimel Läti Vabariigi nimel Leedu Vabariigi nimel