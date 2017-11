PUUST JA PUNASEKS: mida pead hetkel teadma ID-kaardist? DELFI

03.11.2017,Reet PärgmareporterID- kaardidFoto: Tiit BlaatID-kaartide sertifikaatide uuendamine on toonud kaasa palju segadust ja pahameelt. Võtame lühidalt kokku, mida peaksid inimesed hakkama edasi tegema.ID-kaardi sertifikaadid lähevad kinni täna öösel kell 00.00. See tähendab, et uuendamata ID-kaarte, mis on välja antud peale 16. oktoobrit 2014, ei saa enam kasutada allkirjade andmiseks või identimiseks. Ehk kõigeks, mis nõuab PIN1 või PIN2 kasutamist (pankadesse, e-teenustesse sisselogimiseks jne.)See, et ID-kaardi sertifikaadid pannakse kinni, ei tähenda, et kaardid on kasutuskõlbmatud. ID-kaarte saab edasi uuendada kuni 31. märtsini 2018 ning reisidokumendina on ID-kaart kehtiv ka suletud sertifikaadiga.ID-kaarti ei pea uuendama inimesed: 1) kelle ID-kaart on välja antud enne 16. oktoobrit 2014, 2) kes kasutavad ID-kaarti ainult reisidokumendina või isikut tõendava dokumendina; 3) ei kasuta kaarti elektrooniliselt ehk ei sisesta ID-kaadri PIN1 ega PIN2; 4) kasutavad ID-kaarti ainult digiretsepti väljaostmiseks apteegis või kliendikaardina.3.-5. novembrini ehk esmaspäevani saavad sertifikaate kauguuendada ainult inimesed, kes peavad kasutama ID-kaarti oma töös eriti aktiivselt ehk siis ligi 35 000 arsti, riigi õigusvaldkonna töötajat ning perekonnaseisutoiminguid tegevat inimest.Tavainimesed saavad hakata serifikaate uuendama esmaspäeva hommikul ehk ööl vastu esmaspäeva kell 00.00. Kuna eristaatuses inimesi on nüüd juba vaid 20 000, siis võib see aeg veel muutuda, ehk liikuda juba pühapäeva või laupäeva pealeID-kaardi uuendamiseks on vaja arvutit ja kaardilugejat. Kaardi uuendamiseks tuleb veebilehelt https://installer.id.ee/ arvutisse laadida ID-kaardi tarkvara uusim versioon ja järgida ekraanil olevaid juhiseid. Veebilehel www.id.ee on avaldatud kauguuendamise protsessi täpne juhend ning video sellest, kuidas kaarti uuendada.Kellel ei ole võimalust arvutis ID-kaarti uuendada või tekivad tõrked, saavad dokumendi sertifikaate uuendada PPA teenindustes. Alates 26. oktoobrist toodetavatel ID-kaartide kiipidel on uus tarkvara juba kasutusel ning neid kaarte uuendama ei pea.