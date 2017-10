Putini tapmist kavatsenud tšetšeeni naine lasti Kiievis maha PM

RFE-RL/PM31. oktoober 2017Uurijad Amina Okujeva mõrvapaigas Kiievi lähedal. | FOTO: GENJA SAVILOV/AFP/SCANPIXMees, kes istus vangis Venemaa presidendile Vladimir Putinile atentaadi kavatsemise eest, jäi oma naisega täna öösel Kiievi lähedal varitsuse alla. Ründajad avasid nende auto pihta tule, naine suri ja mees sai haavata.Adam Osmajev ja Amina Okujeva jäid täna öösel Kiievi lähedasel raudteeülesõidul varitsuse alla, kui teadmata isisikud avasid põõsastest nende auto pihta tule.Amina Okujeva. | FOTO: STRINGER/REUTERSOsmajevi sõnul olid nad oma naisega parajasti Kiievi äärelinna poole jõudmas, kui tundmatu sõiduk hakkas nende autot jälitama.Seejärel avati tuli ning Okujeva sai lasu pähe ja suri. Viga saanud Osmajev arvab, et ründajad kavatsesid tappa nad mõlemad ning süüdistab mõrva korraldamises Venemaad.Siseministeeriumi kõneisik Jaroslav Trakalo kinnitas Okujeva surma, lisades, et uurijad on alustanud ettekavatsetud mõrva uurimist.Mõrvapaik Kiievi lähedal. | FOTO: GENYA SAVILOV/AFPTsetšeeni vabatahtlik sõdur Osmajev on juba pikalt olnud Moskvale pinnuks silmas seoses tema 2012. aasta plaaniga tappa pommirünnakus Vladimir Putin.Osmajevit hoiti kaks ja pool aastat Ukrainas vangis, kuid hoolimata Moskva nõudmistest ei antud teda Venemaale välja.Nende elu kallale on kiputud varemgi. 1. juunil pääsesid Osmajev ja Okujeva Kiievis korraldatud atentaadikatsest eluga.Ka toona avati tuli nende sõiduauto pihta, kuid Okujeva vastas rünnakule tulega ning vigastas ründajat, kes esines väidetavalt ajakirjanikuna.Adam Osmajev. | FOTO: Olya Engalycheva/APOsmajev peeti 2012. aasta veebruaris Odessa sadamas kinni ja pandi vangi ebaseadusliku lõhkeainete omamise, eraomandi kahjustamise ja võltsimise eest. Vene võimude soovil lisati süüdistustele ka Putini tapmise kavandamine.Osmajev vabastati vanglast 2014. aasta novembris. 2015. aastal sai temast Dzhokar Dudajevi pataljoni komandör, mis võitles Ida-Ukrainas venemeelsete mässulistega.Toona sõnas Osmajev intervjuus, et võitleb koos teiste tšetšeenidega Kiievi eest, kuna aitab sellega nii Tšetšeeniat, Ukrainat kui Euroopat.«Kui Ukraina on vaba ja tugev, võib see Venemaad muuta ja tuua ka Tšetšeeniale vabaduse,» sõnas Osmajev.