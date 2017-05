Pühapäeval heisatakse emadepäeva puhul Eestis lipud.

Hanneli Rudi PM13. mai 2017Emadepäeval tuleks heisata riigilipp. | FOTO: Arno Saar/ÕhtulehtPühapäeval heisatakse emadepäeva puhul Eestis lipud. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Emade auks on ka kõik teised oodatud sinimustvalgeid lippe heiskama!Emade auks on ka kõik teised oodatud sinimustvalgeid lippe heiskama, teatas riigikantselei.Lipud heisatakse päikesetõusul või hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb lipp pimedal ajal valgustada. Heisatav lipp peab olema puhas ja terve.Emadepäev on perekondlik tähtpäev, millega austatakse ja tunnustatakse emasid. Emadepäeva traditsioon pärineb Ameerika Ühendriikidest ja Eestisse jõudis emadepäeva tähistamise komme 1922. aastal Helmi Mäelo algatusel.