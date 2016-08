Priit Sibul: tänaõhtune presidendikandidaatide debatt ETVs on piinlik sündmus PM

Liis Velsker, reporterPresidendikandidaadid ERRRiigikogu IRLi fraktsiooni esimees Priit Sibul teatas oma sotsiaalmeedia kontol, et tänaõhtune presidendikandidaatide debatt ETVs on piinlik sündmus.Sibul kirjutas, et algselt jõuti sinnani, et lähtuvalt ERRi nõukogu otsusest saavad debatis osaleda vaid hetkel registreeritud kandidaadid. Seega oleks debatist välja jäänud Siim Kallas ja Mart Helme.«Nüüd tegi keegi ERRis möönduse ja Kallas lubati debatti. Ma arvan, et see on hea ja mõistlik. Mis on naeruväärne ja isegi absurdne, et Helme jäi ikkagi välja. ERRi kohustus peaks olema kajastada presidendivalimisi ja kandidaatide vaateid terviklikult,» teatas riigikogu liige.IRLi fraktsiooni esimees kiitis nende presidendikandidaati Allar Jõksi, kes mainis Eesti Ekspressi juhtkirjas, et kaotatud kümnendit iseloomustab koondumine sisevaenlase vastu.«Vägisi jääb mulje, et selle debati puhul üritatakse Helmele lihtsalt ära teha ja see on vastik. ERR ei tohi mängida selliseid poliitilisi mänge. Debatis peavad osalema kõik kandidaadid ning väiklane nikerdamine on lubamatu. Isegi erakanalid saavad paremini hakkama,» lisas Sibul.Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees, rahvusringhäälingu nõukokku kuuluv Martin Helme ütles üleeile, et tema hinnangul käitus ERR Siim Kallast pühapäevasesse presidendivalimiste debatti lubades Reformierakonna propagandatööriistana.Tema hinnangul pidanuks ERR valima sõltumatu, erapooletu ja tasakaalustatud kajastuse huvides ühe kahest variandist: kas lubada saatesse üksnes need kandidaadid, kes on üles seatud esimeseks valimisvooruks, või kutsuda debatti kõik valimiskampaanias osalevad kandidaadid, nii nagu tegi seda Kanal 2 neljapäeval «Suures presidendidebatis», kus peale Repsi, Jõksi, Nestori ja Kallase osalesid ka välisminister Marina Kaljurand ja Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk, kelle poole Helme samuti pöördus, leidis, et rahvusringhäälingu senised valikud valimiste kajastamisel on ajakirjanduslikult põhjendatud ja EKRE juhtide süüdistustel tasakaalu puudumise kohta ei ole alust.«ERRi poliitikasaadete toimetus on otsustanud pühapäevaõhtuse ETV debati pühendada presidendivalimistele riigikogus. See on täiesti aktsepteeritav, ajakirjanduslikest kaalutlustest lähtuv otsustus, mida pole alust vaidlustada,» selgitas Tammerk, kelle sõnul on Mart Helme ja Marina Kaljuranna kohta avalikkusele teatatud, et nad kandideerivad valimiskogus. Valimiskogu eel korraldab ETV tema sõnul juba uue debati, kus osalevad valimiskogu kandidaadid.