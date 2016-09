PRESSITEADE Sari „Väärtuslikud Eesti väikelinnad“

PRESSITEADESari „Väärtuslikud Eesti väikelinnad“ tutvustab 8. septembril Keilat.Kaunite ja sõbralike, ent pahatihti oma väärtust mitte märkavate väikelinnade tutvustamiseks on Eesti Muinsuskaitse Selts koostöös valla- ja linnavalitsustega alates 2011. aastast läbi viinud seminare väikelinnade miljöö ja arhitektuuri tutvustamiseks. Seminarid koos linnu tutvustavate ringkäikudega on toimunud Mustlas, Tõrvas, Sindis, Paldiskis, Kundas ja Türil. 8. septembril sõidame Keilasse, kus ajaloolased, muinsuskaitsjad ja Keila linna arhitektuuri ning miljööga hästi kursis olevad eksperdid kõnelevad linna tekkeloost ja arengust. Juttu tuleb ajalooliste hoonete väärtustest, kuidas neid väärtusi hoida ja kasvatada. Ringkäik viib seminarist osavõtjad esmalt Keila koolihoone juurde, mis on ehitatud Eesti Vabadussõjas langenute mälestuseks, edasi teeme tutvust kiriku ja raudteejaamaga, käime meiereis ning endisel tankipolgu alal, vaatame Harju KEKi hoonetekompleksi. Päeva lõpetab näituse „Keila ehitab. Ühe alevi sünnilugu“ Harjumaa Muuseumis.Tabavalt on öelnud Keila esimene linnapea Johann Tähe: „Keila tulevik on selles, et kes ei taha elada suures linnas (s.o. Tallinnas), see tuleb Keilasse. Siin võib ehitada oma ilusa majakese, harida väikest maalapikest ja elada rahus.“Seminar „Keila – väärtuslik Eesti väikelinn“ toimub Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Keila linna ja Harjumaa Muuseumi koostöös. Kõik huvilised on oodatud!Helle SolnaskEesti Muinsuskaitse Selts5051781