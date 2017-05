Pressiteade Peagi algab Tallinna XII kitarrifestival

12ndat aastat pakub Tallinna kitarrifestival kauaks meeldejäävaid muusikaelamusi tuues Eestisse maailma tippe kogu kitarrimuusika stiiliderohkuses.12.–16. juunini toimuvad kontserdid Estonia kontserdisaalis, Mustpeade maja saalis, Kumu auditooriumis, Tallinna Teletornis ja Jõhvi kontserdimajas. Kuuleme jazzi, klassikat, fingerstyle'i, folki, Lõuna-Ameerika muusikat, kaunist barokkmuusikat ja eksperimentaalset põhjamaist kitarrimuusikat.Festivali avab Briti fingerstyle kitarrifenomen Gareth Pearson. Guitar Magazine on nimetanud teda noorema põlvkonna suurimaks kitarrigeeniuseks ja Tommy Emmanuel oli tema mängust niivõrd inspireeritud, et kirjutas temast loo "Walesi tornaado". Gareth Pearson esineb Tallinnas KUMU Auditooriumis ja Jõhvi kontserdimajas.Festival toob esmakordselt Põhjamaadesse Hispaania elektrikitarrivirtuooside orkestri SINFONITY, kelle kontserti iseloomustab uskumatu energia, hulljulge ja ennekuulmatu viis sulandada klassikute meistriteoseid heavy metal mängumaneeri ja täiesti uue soundiga. Peale Sinfonity debüüti Merida Rooma Amfiteatris olid nii publik kui press absoluutses vaimustuses, nimetades seda võimsaimaks kitarrielamuseks läbi aegade.Niguliste võlvide all saame kuulata Heinrich Franz von Biber'i Müsteeriumisonaate kitarril, mängib Heiki Mätlik.Festivali üks erilisemaid hetki on päikeseloojangu kontsert Tallinna Teletornis, kus saame nautida kaunist kitarrimuusikat koos tornist avaneva vaatega ja kontserdi lõpuks merre loojuva päikesega. Mängivad Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm erinevatel akustilistel kitarridel, Havai kitarril, mandoliinil ning lisaks laulud ja jutud.SINFONITY kõrval on festivali teiseks peaesinejaks suurimaid kitarrilegende Roberto Aussel. Väljapaistva Argentina kitarristi kontserdid on oodatud sündmuseks kõikjal maailmas, tema plaadistused on teerajajaks mitmetele põlvkondadele. Roberto Aussel on saanud oma kunstiliste saavutuste eest Argentina maineka auhinna "KONEX DE PLATINO", mille nominentideks on olnud ka sellised muusikud nagu Daniel Barenboim ja Martha Argerich.Festivali üheks tipphetkeks on lõppkontsert, kus esinevad lummava häälega Afro-Brasiilia päritolu lauljanna Nega Lucas, Latin Grammy'ga pärjatud suupillisensatsioon Gabriel Grossi ja omanäolisemaid Brasiilia kitarriste Daniel Marques. Kolme muusiku ühine tee viib kuulajad Brasiilia muusika rikkalikku maailma.Festivalil esinevad Eesti noored kitarritalendid, ansamblid, kitarriorkestrid. Toimuvad Gareth Pearsona, Roberto Ausseli ja Daniel Marquesi meistriklassid.Piletid saadaval Piletilevis, info festivali kava ja artistide kohta: www.kitarrifestival.ee