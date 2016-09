President Toomas Hendrik Ilves avab XXI Avatud Ühiskonna Foorumi, mis keskendub Venemaa tulevikule VAATA OTSEÜLEKANNET!

08. september 2016Foto: Hendrik OsulaTäna Tallinnas toimuv XXI Avatud Ühiskonna Foorum keskendub Venemaa tulevikule, peatudes naaberriigi püüdeil sekkuda Euroopa riikide sisepoliitikasse ja saabuvatel Riigiduuma valimistel. Foorumi peaesinejad on president Toomas Hendrik Ilves ja Chatham House’i ekspert Lilia Ševtsova.Täna seisab Euroopa vastamisi Kremli agressiivse ja rahvusvahelise õiguse reegleid rikkuva käitumisega, kus välispoliitiliste tööriistadena kasutatakse nii propagandat kui äärmusliikumiste, vabaühenduste ja usuorganisatsioonide rahastamist. Majanduskriisile vaatamata ei ennusta suuri muutusi ka tänavu septembris toimuvad Riigiduuma valimised.“Toimuvat on analüüsinud nii mainekad mõttekojad kui ka uurivad ajakirjanikud ning õige on küsida, kuidas peaks Euroopa Venemaa tegevusele vastama ning milleks valmis olema; mida teha, et kaitsta demokraatlikke norme ja väärtusi,” rääkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.Tänavuse Avatud Ühiskonna Foorumi avapaneelis vestlevad Venemaa propagandast ja väärinfo levitamisest Euroopas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja Chatham House'i mõttekoja ekspert Lilia Ševtsova.Foorumi teine osa keskendub tänavusügisestele Riigiduuma valimistele ja võimalike arengustsenaariumitele. Arutlevad Lilia Ševtsova, jurist Ljubov Sobol Korruptsiooni vastu võitlemise fondist, ajakirjanik Jevgeni Kisseljov ning ajakirjanik ja kirjanik Arkadi Babtšenko. Vestlust juhib vabakutseline ajakirjanik Artemi Troitski.Avatud Ühiskonna Foorum "Venemaa Euroopas: mida toob tulevik?" algab Nordic Hotel Forumis kell 13. Foorumi otseülekannet näeb ka Avatud Eesti Fondi kodulehel.Avatud Eesti Fondi korraldatavate Avatud Ühiskonna Foorumite eesmärk on läbi aastate olnud arutleda koos Eesti ja välismaiste mõtlejatega poliitika ja ühiskonna arengusuundade üle. Teiste seas on siin esinenud Martti Ahtisaari, George Soros, Sergei Kovaljov, Susan George, Robert Putnam, Timothy Garton Ash, Pippa Norris, Garri Kasparov, Jordi Vaquer, Andrei Illarionov, Ahmed Rashid ja Quentin Peel.