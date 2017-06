President Kersti Kaljulaidi lauakõne Eestisse riigivisiidile saabunud Leedu Vabariigi presidendi Dalia Grybauskaitė auks korraldatud riigiõhtusöögil

5. juunil 2017 Kõltsu mõisas



Austatud president Grybauskaite, lugupeetud kohalviibijad, head Eesti ja Leedu sõbrad, mul on tõesti hea meel, et te võtsite vastu minu kutse külastada Eestit. Suur rõõm on teid siin võõrustada. Meie tänased vestlused on olnud sisulised ja südamlikud, sama sisulised ja südamlikud kui on meie riikide ja rahvaste vahelised suhted.



Olen saanud veelkord kinnitust, et näeme meid ümbritsevat maailma üsna ühtemoodi – nii seda, mis meie riike ohustab kui ka seda, mida tuleks ette võtta nende ohtude vähendamiseks ja kontrollimiseks. Nagu ütlevad diplomaadid – me kasutame üsna ühesuguseid jutupunkte. Ja see ei kehti vaid välispoliitika kohta. Sest kui ma vaatan Eesti-Leedu suhteid, näen, et meie riigid teevad pea igas valdkonnas – alates kultuurist ja lõpetades energiaga – tihedat ja sisulist koostööd.



Oleme viimastel aastatel üheskoos, tihti koos meie ühise naabri Lätiga, palju olulist ette võtnud nii regionaalsel, Euroopa kui ka globaalsel tasandil. Näiteid ühiselt ellu viidud algatustest on tänaseks palju, kuid töö oluliste algatuste kallal, eriti energia ja transpordi vallas, alles käib. Olen kindel, et suudame üheskoos viia meie riikidele strateegiliselt olulised projektid eduka lõpuni.



Tihe julgeolekualane koostöö on alati olnud väga oluline meie kahepoolsetes suhetes. Koos tegutsedes ning üksteist toetades ka kõige raskematel aegadel, oleme saavutanud edu oma julgeoleku kindlustamisel. Samas tuleb tõdeda, et meie töö selles vallas ei ole lõppenud, ega lõpe iial.



Kallis Dalia, nagu Sa ütlesid meie kohtumisel eelmisel sügisel Vilniuses – kuigi meie riikidel ei ole suuri armeesid, oleme tugevad tänu meie julgusele ja vastupidavusele. Olles Sinuga täiesti nõus, lisaksin, et me oleme tugevad ka tänu meie omavahelisele koostööle. Koos tegutsedes oleme tugevamad kui üksikult toimides. Nii lihtne see ongi.



Tähtis on ka see, et me ei ole lähedased ainult tegudes, vaid ka oma hinnangutes ja väärtustes. Maailm meie ümber on muutlik, ettearvamatu. Me näeme, kuidas riigid ja nende juhid loobuvad seni kehtinud reeglitest ning kaugenevad väärtustest. Me näeme katseid Euroopa Liitu ja NATO-t lõhestada ning lüüa kiilu meie riikide vahele. Meie vastus ei saa muud olla kui veelgi tihedam väärtustel põhinev omavaheline koostöö.



Proua president,



Leedu – ja Sinu enda – aktiivsus ja nähtavus rahvusvahelisel areenil on kiiduväärne. Õnnitlen teid tagantjärele ÜRO julgeolekunõukokku kuulumise puhul ning eduka Euroopa Liidu eesistumise eest. Eesti asub kuu aja pärast Euroopa Liidu eesistuja kohale. Hindame väga kõrgelt teie nõuandeid ja tuge.



Imetleme ka teie riigi saavutusi innovatsiooni alal ja edu välisinvesteeringute Leedusse meelitamisel. Tean, et ka Eesti ettevõtjatele meeldib Leedusse investeerida.

Mõnes valdkonnas olete teie meist tugevamad, mõnes on aga vastupidi. Ja see on loomulik ja hea. Sest kui Leedul läheb hästi, siis on see Eestile hea. Ja vastupidi. Nimetagem seda positiivseks konkurentsiks, mis teadupärast on edasiviiv jõud.



Järgmisel aastal tähistavad meie riigid oma 100-aastast juubelit. Meil on palju, mida ühiselt meenutada ja mille üle uhkust tunda. Me teame, mida tähendab vabaduse kaotamine ja mida tähendab vabaduse tagasivõitmine. Me teame, et vabadust tuleb hoolsalt hoida. Tahaksin kasutada võimalust, et südamest tänada teid, et olete olnud kõik need aastad meie kindlaks ja heaks naabriks.



Elagu Leedu!