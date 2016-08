PRESIDENDIVALIMISTE BLOGI: Riigikogu esimeses voorus jäi president valimata

29. august 2016Toimetas: Anna Põld,Presidendivalimised I voor august 2016Presidendivalimised I voor august 2016Foto: Andres PuttingRiigikogus jäi presidendivalimiste esimeses voorus president valimata. Pärast häälte teistkordset ülelugemist selgus, et Eiki Nestor sai 40 häält, Mailis Reps 26 häält ja Allar Jõks 25 häält. Kaheksa hääletussedelit olid tühjad. Delfi vahendusel on võimalik kogu päeva jooksul saada ülevaadet toimuvast ning otsereportaažidega viia end sündmuste keskele.Delfi TV stuudios olid saatekülalisteks sotsiloog Juhan Kivirähk, Allar Jõksi esindajana IRL-i pressiesindaja Ingrid Mühling, Eiki Nestori kampaaniajuht Sven Mikser, Keskerakonna ja Mailis Repsi nõunik Jaak Aab, Reformierakonna fraktsiooni esimees Urve Tiidus, Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson, Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel, EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme, SDE fraktsiooni aseesimees Helmen Kütt, IRLi fraktsiooni esimees Priit Sibul. Lisaks tehakse otselülitus ka riigikogu saali. Loe kokkuvõtet blogist!ReklaamMida toob homne päev Riigikogus?Homme kell 12 jätkub riigikogu erakorraline istungjärk ning toimub presidendivalimiste teine hääletusvoor. Kandidaate saab registreerimiseks esitada kella 8 kuni 10. Valimiskomisjon registreerib teise vooru kandidaadid kell 11. Teine valimisvoor algab kell 12.Kell 16 jätkub riigikogu erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise kolmas hääletusvoor. Seda muidugi juhul, kui presidenti teises hääletusvoorus ära ei valita.Loe veel:BLOGI JA FOTOD: Kes presidendiks pürgijatest suudab õhtu enne valimisi riigikogulaste meelt muuta? (208) 28. august 2016Keskerakond jääb Repsile kindlaks, riigikogu uut presidenti valida ilmselt ei suuda (63) 29. august 2016President valitakse salajasel hääletusel, kus igal saadikul on üks hääl. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus ehk vähemalt 68 riigikogu liiget.Kes homme kandideerivad, selgub ametlikult hommikul, aga ilmselt esitatakse uuesti Mailis Repsi ja Allar Jõksi kandidatuur. SDE ja Reformierakond, kes täna esitasid presidendikandidaadiks Eiki Nestori, esitavad homme kokkuleppe järgi Siim Kallase kandidatuuri.Kes tänastest kandidaatidest oleks parim president?Allar JõksMailis RepsEiki NestorVastanuid: 10032Kellest peaks saama Eesti president? Täna kella poole neljaks oli küsitlusele vastatud umbes 7300 korda. Selgus, et ka lugejad poleks suutnud täna presidenti ära valida, sest hääled jaotusid umbes sama ühtlaselt kui riigikogus: kui saadikud andsid Allar Jõksile 25, Eiki Nestorile 40 ja Mailis Repsile 26 häält, siis lugejad andsid Jõksile 30, Nestorile 45 ja Repsile 25 protsenti hääletest.Lisa oma kommentaar blogisse või Twitteris #presidendivalimised