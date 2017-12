Postimees 160. In memoriam 2017

Postimees 160In memoriam 2017Neeme KorvPostimehe arvamustoimetuse juhataja29. detsember 2017Lõppeval aastal lahkusid...Lembitu Kuusespordiajakirjanik11.09.1950–14.01.2017Ja nüüd tänavadki Sind, Lembitu, kirgliku ja andunud elutöö eest kõik need, kes Sinuga kas või korrakski kohtusid, aga kindlasti ka kõik need, kes polnud Sind küll kunagi trehvanud, kuid kelle manu ilmusid Sa nagu parim kaaslane. Metsatalude memmede ja taatide jaoks nagu oma poeg... Just siis, kui Sinu tulemist, olemist ja ütlemist oodati. (Kaarel Zilmer, PM 17.01)Lembitu Kuuse. | FOTO: Peeter LangovitsVeljo Tormishelilooja7.08.1930–21.01.2017Kuigi oma sõnul jonni pärast heliloojaks hakanud, suutis Veljo väljendada midagi meile igiomast. Midagi, mida on keeruline sõnades kokku võtta, midagi, mis saab alguse niiskest mullast ja roiete vahelt, Emajõest ja Munamäest, ning mis puudutab sind teravalt, okstena sügiseses metsas. Kogu tema olekus oli midagi ürgset ja aukartust äratavat. Midagi, mida võiks ehk nimetada eestlaslikuks. Olen sügavalt tänulik, et mul oli õnn teda kohata. Et meile kummalegi pole omane eriline jutukus, ei saa ma öelda, et oleksin Veljot eriti hästi tundnud, ent võin vist öelda, et meil oli temaga hea klapp. Kord, «Eesti meeste laule» ette valmistades, lasin kõigile lauljaile lõua otsa kleepida kuulsa «Tormise habeme». Õhinal oodati siis maestro reaktsiooni. Veljo tuli proovi ja oli habeme ära ajanud. Ei öelnudki midagi. (Peeter Jalakas, PM 22.01)Veljo Tormis. | FOTO: Peeter LangovitsUlla-Maija MäättänenSoome ajakirjanik3.01.1948–14.02.2017Ulla-Maija Määttänen oli YLE korrespondent Eestis aastatel 1991–1997, seejärel alates 2000. aastast kuni pensionile minekuni. YLE raadio uudistejuht Kaisa Jaakkola meenutas, et ta küsis 1980. aastate keskel toimetuses, kes tahab hakata õppima eesti keelt. Määttänen tõusis püsti ja ütles, et tema on vabatahtlikult valmis alustama keeleõpingutega. Kuna Määttänen oskas juba eesti keelt, oli sündmuste loogiline jätk tema siirdumine Eesti korrespondendiks. (PM 15.02)Ulla-Maija Määttänen. | FOTO: Peeter LangovitsKalju Komissarovnäitleja, teatri- ja filmilavastaja8.03.1946–6.03.2017Enamik teatrijuhte on Komissarovi õpilased ja enamik näitlejaid, kes moodustavad Eesti teatri löögirusika, on tema õpilased. Valdav osa teatritehnilistest töötajatest on saanud kõrghariduse vana lõukoera ellukutsutud Viljandi õppeprogrammist. Isiklikult jäi meil Kaljuga pooleli üks järjekordne vaatus tema suurest lavastusest, nimelt hakkasime vaikselt koondama tema teatripedagoogilisi tekste ja tõlkeid, et need raamatuna välja anda. Ilmselt jääb nüüd mu auasjaks selle vaatusega ise lõpuni minna. Ja nagu ta ikka ütles: mis selles lavastuse lõpus ikka nii väga erilist on, puhas tehnika küsimus – lõputort tuleb korralikult üles kloppida ja lõpp üles tõsta. Nagu Kalju ise tavatses lahkudes möirata: «Jääge moodsaks. Abfahren!» (Heigo Teder, Sakala, 6.03)Kalju Komissarov. | FOTO: Marko Saarm / SakalaLembit Ulfsaknäitleja ja lavastaja4.07.1947–2.03.2017Ulfsak oli inimesena suurem, kui lubas välja paista, ja tagasihoidlikum, kui oleks pidanud olema. Ma ei oskagi öelda, tänu millele, aga saime üsna lähedale. Või mulle tundus, et tema puges mulle lähedale põue, ja võimalik, et mina ka talle. Õppisin tema käest väga palju, temaga oli kerge ja hea suhelda, üsna palju naersime. Ühel võtetevabal päeval rääkis ta ära kogu oma eluloo, mida oli väga huvitav kuulata. Ta oli hea rääkija ja ma usun, et mina olin hea kuulaja. (Elmo Nüganen, PM 22.03)Lembit Ulfsak. | FOTO: Mihkel MaripuuEnn Vetemaakirjanik, tõlkija, helilooja20.06.1936–28.03.2017Surmaga siiski ei saa me kohaneda. Ta jätab tühjuse, mille põhjustab iga inimese kordumatus, looja kordumatus ammugi. Seepärast, luba selle, Sulle pühendatud, aga Sinule kuuldamatus (või mine sa tea, mis krutski siin omakorda olla võiks, Möbiuse leht, ikkagi!) järelkõne lõpetuseks meenutada ühtesid laulusõnu, millega jääd korduma vähemalt igal üldlaulupeol. Need on lõpuread Ülo Vinteri viisiga Põhjamaa laulust («Laul Põhjamaast»): «Põhjamaa, me sünnimaa, / hinges sind ikka kannan ma / kaugeil teil sa kallis meil, / sind ei jäta ma.» Sina ei jätnud oma kodu, Eesti ei jäta Sind, Enn! (Rein Veidemann, PM 28.03)Enn Vetemaa. | FOTO: Peeter LangovitsArvo Kukumäginäitleja9.08.1958–16.05.2017Võib jääda mulje, et mitte miski ei käinud tal üle jõu, et kõik, mis ta ka ette ei võtnud, aina laabus. Kahjuks oli siiski üks mateeria, millest tema vägi mitte mingil moel üle ei käinud. Selle musta tähe nimi on tsee-kaks-haa-viis-o-haa. Võimsa miinusmärgiga gravitatsioon, must auk, mille ohutule orbiidile tiirlema jääda õnnestub vaid vähestel. Selle vääramatu jõu vastu Kuku võimed ei aidanud. Aga saame jälle kokku ja üsna kiiresti, 24 kaadrit sekundis! (Peeter Simm, PM 17.05)Arvo Kukumägi. | FOTO: Toomas HuikHelmut KohlSaksamaa poliitik3.04.1930–16.06.2017Helmuti surm kurvastab mind sügavalt. Minu mentor, minu sõber, Euroopa tõeline olemus, temast jäädakse puudust tundma. Helmut Kohl täitis Euroopa maja eluga, mitte ainult seepärast, et ta ehitas sildu läände, nii nagu itta, vaid ka seepärast, et ta ei lõpetanud kunagi kujundamast veelgi paremaid plaane Euroopa tuleviku jaoks. Helmut Kohlita pole olnud ka eurot. (Jean-Claude Juncker, PM 16.06)Helmut vihkas sõda, kuid ta jälestas veelgi enam totalitarismi. Lähedane koos töötamine minu väga hea sõbraga, saavutamaks külma sõja rahumeelset lõppu ja Saksamaa taasühinemist NATOs jääb üheks minu elu suurimatest rõõmudest. (George W. Bush, PM 16.06)Helmut Kohl. | FOTO: Reuters / ScanpixHelmut Piirimäeajaloolane8.09.1930–21.08.2017Isiklikult minu jaoks on tegemist õpetajaga, kes on mind õpetanud hoopis rohkem, kui ta ise oskas arvata. Mees, kellega olen keeruliste valikute hetkedel mõttes nõu pidanud ja üritanud töötada just samade põhimõtete järgi nagu tema. Kuigi loomulikult omas ajas ja oludes. Tema sõnu sellest, kui tähtsad on Eesti riigile ja rahvale meie arhiivid, meie kirjaliku rahvusliku mälu hoidjad, ja kui tähtis on meie rahvusliku identiteedi kujunemisel aus ning kõrgel professionaalsel tasemel uuritud ning kirjutatud Eesti ajalugu, kuulsin ma oma kõrvus ju ka ilma talle selleks helistamata. Samamoodi nagu veel sajad tema õpilased. (Aadu Must, PM 26.08)Helmut Piirimäe. | FOTO: Kalev SaarEne Mihkelsonkirjanik21.10.1944–20.09.2017Kui nägin, kuidas võttis teadet tema lahkumisest vastu kultuurihuvilisem osa sotsiaalmeediast – aga kust siis veel me saame tänapäeval teadust sellest, mis «toimub tegelikult»? –, jõudis äkitselt pärale: aga võibolla oli ta tõepoolest viimane Torn, mis kõrgus suveräänselt üle kõigi kultuurisõja rinnete, üle täiesti erinevate esteetiliste maitseprogrammide, kirjanduspõlvkondade, mille tahes? Mis puutub angažeeritusse, siis eks ikka oli patriootilise kasvatustöö huvides üritatud tema proosat juba üksnes selle ainestiku ja autori isikuloo tõttu ka veidi ära kasutada, aga tee, mis tahad: on asju, mis lihtsalt ei kooldu liistudele. Õieti on kogu see tema koht ja kuvand eesti kaasaegses kirjandusloos fenomen, mis sõna otseses mõttes sülgab näkku kõigile kultuuriturundusstrateegiatele. (Kajar Pruul, PM 21.09)Ene Mihkelson. | FOTO: Peeter LangovitsAarne Ükskülanäitleja ja teatripedagoog21.09.1937–29.10.2017Ma arvasin, et kuulutatakse välja lein. Vähemasti meil, Eestis. Aga midagi sellist ei juhtunud, kõik oli tavaline. Esmaspäevases lehes ilmus küll esiküljel Aarne pilt, aga väikselt, suurelt oli ikka töösaabaste reklaam. Laupäeval, kui Aarnet maeti, töötas Eesti Draamateater täie hooga edasi, taastati «Eesti matust». Ärasaatmine toimus Kaarli kirikus. Sõbrad küsisid, et miks kirikus. Kas Aarne oli usklik? Tont seda teab. Ta ütles ühes intervjuus, et ateism on nagu vastu päikest kusemine. Nii et kindlasti ei olnud ta mitteusklik. Ja inimesi ju tegelikult ei tunta, eriti Aarnet; kõik arvavad, et ta on ühesugune, pärast tuleb välja, et ta oli hoopis teistsugune. Lõppude lõpuks, millest me räägime, ta oli ju näitleja. (Mart Kivastik, PM 6.11)Aarne Üksküla. | FOTO: Kristjan TeedemaKuno Arengkoorijuht ja muusikapedagoog23.07.1929–8.12.2017Olid RAMis suurepärase veohobusena kaasastuja Gustav Ernesaksa kutsariks-oleku aegu. Tegutsesid ajal, kui eesti koorimuusika helikeel siirdus uude ajajärku.Seal olid Sa kindlameelne ja aktiivne kaasarääkija. Sinu energilisel ja nõudlikul juhatamisel esmaettekannetes kõlanud laulud kõrguvad veel tänasel päeval üle Eesti hiiglasliku koorilaulude metsa, jäädes eeskujuks tänastele ja tulevastele koorijuhtidele.Oled kasvatanud väärika koorijuhtide-dirigentide põlvkonna, kes teevad oma tegudega suurt au meie koorijuhtide õpetamisele. Olid tänasel päeval meie laulupidudel enim juhatanud dirigent. Olid ümbritsevast elust kirglikult huvitatud ning aktiivne kaasarääkija. (Olev Oja 10.12)Kuno Areng. | FOTO: Peeter LangovitsJaanuarAleksander Tšutšelov, purjetaja, 83Kalle Sarnet, ettevõtja, 51Akbar Hashemi Rafsanjani, Iraani endine president, 82Harri Rein, vaimulik ja teoloog, 90Igor Volk, Nõukogude Liidu kosmonaut, 79Kalle Pabut, sisearhitekt ja disainer, 57Roman Herzog, Saksamaa poliitik, endine president, 83Lembit Koik, ajakirjanik, jurist ja sporditegelane, 87Henno Adrikorn, arhitekt, 76Oliver Smithies, USA geneetik, Nobeli auhinna laureaat, 91Lembit Vink, tervishoiutegelane ja muusikaõpetaja, 92Ivar Piir, füüsik, 87Jaak Juhansoo, ühiskonnategelane USAs, 74Maimu Laan, saksa filoloog, 95Vello Selg, soojusenergeetikainsener, mäesuusataja, motosportlane ja lennuväepoiss, 90Babette Cole, Briti lastekirjanik ja illustraator, 67Ülar Saar, arhitekt, 58Eugene Cernan, USA astronaut, 82Johannes Vihma, soomepoiss ja aktivist Kanadas, 96Carlos Alberto Silva, Brasiilia jalgpallitreener, 77Biruta Baumane, läti maalikunstnik, 94Gorden Kaye, inglise näitleja, 75Jack Mendelsohn, USA koomiksikunstnik ja stsenarist, 90Toomas Liivak, vehklemistreener, 75Uno Arro, akordionipedagoog, 82Ahto Nurk, koorijuht, dirigent ja muusikapedagoog, 85Jaan Ruus, filmikriitik, 78VeebruarHerbert Valdsaar, keemik USAs, 91Aavo Valmis, pedagoogikateadlane, 78Marko Rööpson, pedagoog ja koolijuht, 57Kai Luiga, tekstiilikunstnik, 70Jüri Irik, arhitekt, 56Joel De Luna, muusik ja tantsija, 51Jaan-Heljut Seeder, arstiteadlane, 88Elle Puusaag, jurist, baptisti aktivist ja aktivist Kanadas, 71Kim Jong-nam, Põhja-Korea poliitik, 45Hans Trass, botaanik, akadeemik, 88Hillar Kärner, maletaja, 81Lembit Kurvits, luuletaja, 62Jaan Hanni, baptistivaimulik, 89Endel Saar, ajakirjanik, 81Silvia Mere, tele- ja filmikunstnik, 95Tiit Tarlap, ulmekirjanik, 62Henno Arrak, graafik, 86Arvo Krikmann, folklorist, akadeemik, 77MärtsEino Uuli, pianist ja löökpillimängija, 68Virve Krimm, tõlkija, 79Aivo Osa, keemik, 67Leonhard Kangro, soomepoiss ja melioraator, 95Kaljo Johannson, laulja, 79Lea Boston, arstiteadlane, 88Peeter Tulviste, psühholoog ja poliitik, 71Miliande Pärtma, aktivist Rootsis, 92Aleksander Einseln, sõjaväelane, 85Mati Muru, raamatukogundustegelane, 80Vidmantas Brazys, Leedu poliitik, 70David Rockefeller, USA pankur, 101Emmanuel Kirss, õigeusu vaimulik, 93August Englas, maadleja, 92Chuck Berry, USA muusik, 90Colin Dexter, Briti kirjanik, 86Tõnu Mikiver, näitleja, 73Ülle Sink, muusik ja kunstnik-animalist, 59Johannes Pahapill, aktivist Kanadas, 89Clem Curtis, briti laulja, 76Kaljo Ellik, poliitik, 68Asser Murutar, sotsioloog, 82Ilmar Rattus, ajakirjanik ja tõlkija, 78AprillMaido Rahula, matemaatik, 80Peeter Laane, arstiteadlane, kergejõustiklane ja sporditegelane, 76Laine Raudsepp, pedagoog ja koolijuht, 86Olev Saks, füüsik ja metroloog, 86Ott Moorlat, patendivolinik, 74Kusta Rumma, tehnikateadlane, 75Juhan-Johhen Ross, lennundustegelane, 35Kalev Kokk, sisearhitekt, 64Väino Riismandel, jurist USAs, 96Rein Miller, rahandustegelane, poliitik ja sporditegelane, 78Harri Faiman, pankur, 68Emma Morano, Itaalia ülipikaealine, 117Ülo Kaasik, matemaatik, 90Jaak Panksepp, psühholoog, psühhobioloog ja neuroteadlane USAs, 73Martti Soosaar, ajakirjanik, 83Ago Jaani, hüdroloog ja karikaturist, 80Madis Aidnik, veterinaariateadlane, 71Ülo Meriloo, baptistivaimulik, 91Arvu Sild, jalgpallur, 72MaiTimo Mäkinen, Soome rallisõitja, 79Evald Kampus, teatriloolane ja teatri kirjandusala juhataja, 90Eha Hiie, kasvatusteadlane, 79Andres Arrak, majanduspublitsist, 58Lembit Türnpuu, kasvatusteadlane, 82Raul Luks, Nõukogude Liidu sõjaväelane, poksija ja sporditegelane, 84Ahto Vesmes, filmiajakirjanik, 85Kaidu Jalakas, field-target’i laskur, 62Matti Tarum, arst ja poliitik, 75Robert Miles, itaalia muusik ja DJ, 47Andres Liiv, kunstnike liidu haldusdirektor, 73Mauno Koivisto, Soome poliitik, endine president, 93Ivar Tõnurist, graafik ja akvarellist, 79Salme Poopuu, näitleja, 77Marta Reinsalu, pedagoog, 83Tõnis Sildmäe, pangandustegelane, 63Olev Olesk, ühiskonnategelane USAs, endine eksiilvalitsuse minister, 96Juta Eskel, skulptor, 89Ants Nummert, loomaarstiteadlane, 82Heidi Mägi, muusikapedagoog, 69Tiit Sepa, kirjanik, 52Nicky Hayden, USA motosportlane, 35Roger Moore, Suurbritannia filminäitleja, 89Aldo Meristo, pianist, helilooja, arranžeerija ja džässipedagoog, 73Evald Rooma, ettevõtja, 105Helgi Jaagus, kardioloog, 84Zbigniew Brzezinski, Poola päritolu ameerika politoloog ja riigitegelane, 89Mihkel Sildos, laulja, 87Manuel Noriega, Panama diktaator, 83Laura Biagiotti, Itaalia moelooja, 73Toomas Riisalu, klaasikunstnik, 58Karl Muru, kirjandusteadlane ja -kriitik, 90JuuniMargus Karu, kirjanik, 32Siiri Kasemets, arhitekt, 71Otto Warmbier, USA üliõpilane, 22Sergei Mõlnikov, vene jäähokimängija, 58Prodigy, USA räppar, 42Jüri Kaik, kardioloog, 64Sándor Stern, kunstnik, 93Mats Erik Johansson, Rootsi ajakirjanik ja poliitik, 65Ants-Johannes Martin, mürmekoloog, 70Talvo Pabut, teatrimees ja literaat, 55Ilona Laaman, luuletaja, 83Enno Pere, ehitusjuht, 78Ossip Benenson, filatelist, 98Kalju Leppik, arvutiteadlane ja omavalitsustegelane, 85JuuliSilvi Saarlo, käsitöömeister, 86Hans Kaarna, põllumajandustegelane, 82Kalju Kallaste, matemaatikaõpetaja, 89Ilja Gljazunov, Vene kunstnik, 87Hans Roosipuu, spordifotograaf, spordifilmide lavastaja ja operaator, 86Heimar Peremees, majandusteadlane ja teadusorganisaator, 87Martin Landau, USA filmi- ja telenäitleja ning produtsent, 89Evald Laprik, koolijuht, 88Ants Kõverjalg, pedagoogikateadlane, 90Elmar Saarniit, arhitekt ja skautmaster, aktivist USAs, 95Grete Lehtla, meditsiiniõde, 83Ain Joala, veemootorisportlane, treener ja kohtunik, 81Ülev Aaloe, tõlkija ja teatritegelane, 72Jüri Karindi, näitleja ja teatridirektor, 72Anne Valmas, raamatukogundustegelane ja raamatuloolane, 75Aivar Teppo, lõõtspillimängija, 58Aleksei Peterson, etnoloog, 85AugustUlve Särev, maalikunstnik, 88Silvi Väli, tõlkija, 85Heino Pallo, tootmisjuht, 84Aleksander Käo, autosportlane, 52Signe Tamm, baleriin, 86Aili Jõgi, vabadusvõitleja ning laskesportlane ja treener, 86Malle Leis, maalikunstnik, 77Tõnu Lill, motospordientusiast, 51Kim Wall, rootsi ajakirjanik, 30Hans Luik, tõlkija, näitekirjanik ja kriitik, 90Sulev Raudsepp, advokaat, kirjanik ja stsenarist, 76Helgi Viirelaid, pedagoog, koolijuht ja poliitik, 82Felix Leet, raadioajakirjanik, 95Aime Sügis, keemik, taimetoitlane ja poliitik, 82Tobe Hooper, USA režissöör, 74Mait Maarend, rallisõitja, 47SeptemberEll Saviauk, pedagoog ja pianist, 83Aili Kelam, sotsioloog, 82Leo Kivi, tennisist, treener ja spordifunktsionäär, 84Jüri Selirand, ajaloolane, arheoloog ja tõlkija, 89Valve Kirsipuu, majandusteadlane ja poliitik, 84Mihkel Jalakas, loomaarstiteadlane, 77Uku Kuut, muusik, 51Kristel Lukats, fotograaf, 84Hendrik Arro, tehnikateadlane ja sõjaväelendur, 92Ly Menov, saatejuht, 44Hugh Hefner, USA ajakirjaväljaandja, toimetaja, ärimees, 91Jüri Ojamaa, tõlkija ja toimetaja, 85OktooberJalal Talabani, Iraagi endine president, 85Irene Tiivel, inglise keele õppejõud, 93Larissa Volpert, kirjandusteadlane ja maletaja, 91Tom Petty, USA rokkmuusik, 66Helju Mikkel, tantsupedagoog ja rahvatantsujuht, 92Vahur Made, ajaloolane, 46Roland Engman, näitleja, 85Udo Ivask, arhitekt, 85Andres Maastik, pedagoog ja koolijuht, 73Henn-Kaarel Hellat, proosakirjanik ja luuletaja, 85Elmar Ojaste, filatelist ja postiajaloolane Rootsis, 97Juhan Sillaste, majandusteadlane ja publitsist, 74Mati Erik, politseinik, 51Irene-Maria Lindi, pianist ja klaveripedagoog, 73Paul J. Weitz, USA astronaut, 85Mary Velmet, raadiotoimetaja, 64Viljo Anslan, kirjanik, 80Abubakari Yakubu, Ghana jalgpallur, 35NovemberTiito Himma, tõlkija, 75Allan Liim, ajaloolane ja pedagoog, 88Lembit Liiva, advokaat, 88Arved Tamm, pikaealine, 107Aino Saar, bioloog, 91Ain Jürisson, näitleja ja teatri tehniline töötaja, 86Lil Peep, USA laulja ja räppar, 21Jüri Teras, arstiteadlane ja mikrobioloog, 93Uno Uiga, koorijuht ja muusikapedagoog, 91Erich Kukk, algoloog ja looduskaitsja, 89Karl Siilivask, ajaloolane, 90Ülo Lumiste, matemaatik, 88Slobodan Praljak, Bosnia horvaadi poliitik ja sõjaväelane, sõjakurjategija, 72Uno Aavola, kahevõistleja ja suusatreener, 87DetsemberHans Kaldoja, näitleja, 75Okke Metsmaa, jurist, diplomaat ja pedagoog, 67Peep Jõgi, korvpallur, 52Mihai I, Rumeenia kuningas, 96Aadu Birnbaum, pillimees, laululooja ja kontserdikorraldaja, 79Aino Tammeorg, õpetaja ja parteitöötaja, 90Silvia Vissak, ajakirjanik, 88Kevin Robinson, USA ekstreemsportlane, 45Toomas Meritam, arst, 84Nasta Pino, ajakirjanik ja kirjanik, 83Andres Teppan, omavalitsustegelane, 49Arseni Roginski, vene ajaloolane ja inimõiguslane, 71Arno Köörna, majandusteadlane, 91Volli Kalm, geoloog, Tartu Ülikooli rektor, 64Andrei Zaliznjak, vene keeleteadlane, 82Vello Lind, ENSV põllumajandusjuht ja riigitegelane, 81Raul Puri, jalgpallitegelane ja spordipedagoog, 55Vladimir Šainski, vene helilooja, 92Ranno Krusta, laskmistreener, 73Helju-Laine Sarnet-Zauram, kunstnik, 95