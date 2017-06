Põlvasse paigutatud süürlased otsustasid lahkuda Saksamaale

Matti Aivar LindtoimetajaAjakiri: Põlvasse paigutatud süürlased otsustasid lahkuda SaksamaaleFoto: InstagramAjakiri Time kirjutas hiljuti Põlvasse elama paigutatud Süüria pagulastest, kelle meelest oli soovimatu elu Eestis nagu sundabielu. Väljaande teatel otsustas põgenikepere sel nädalal Eestist Saksamaale lahkuda.Ajakirjanik Francesca Trianni kirjutab väljaande spetsiaalsel Instagrami lehel, et pere otsustas lahkuda Tartust bussiga pagulaslaagrisse Lääne-Saksamaal. Neil on õrn lootus seal uuesti asüüli taotleda.Time’i teatel on üle veerandi alates programmi algusest Eesti vastu võetud 150 pagulasest juba lahkunud, kasutades ära Euroopa Liidu lahtisi piire, et ühineda sugulastega või otsida paremaid võimalusi mujal.Ajakiri kirjutas, et pereisa Mohannad Abazli jaoks on täiskohaga tööl käimine, et teenida riiklike toetustega võrdset palka, demoraliseeriv. Ta ei karda rasket tööd, aga sellel pole mõtet, kui ennast ära ei elata. „Minu eesmärk on minna tagasi Süüriasse. Ja mul on vaja tööd teha, et ma saaksin seda teha. Ma tahan raha kõrvale panna, et saaksin tagasi minna ja uuesti üles ehitada selle, mille ma kaotasin.“Abazli on kuulnud, et sel põhjusel on Saksamaa pagulaste jaoks palju parem. Seal ei saa mitte ainult suuremaid toetusi, vaid ta on lugenud internetist, et sisserännanute võrgustiku kaudu on palju lihtsam ka tasuvat tööd leida.