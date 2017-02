Politsei ajas soomlaste maidani laiali, immigrantide oma tegutseb edasi

Politsei ajas soomlaste maidani laiali, immigrantide oma tegutseb edasiveebr. 18 eestinenPolitsei ajas eile varahommikul Helsingis laiali kesklinna Lasipalatsi juurde püstitatud telklinnaku ehk Suomi-Maidani, immigrantide samalaadne meeleavaldus tegutseb edasi Rautatientoril.Nagu on näha Youtube’i keskkonda üles pandud videost Suomi-Maidani 8. päeva hommiku kohta, viisid 3-4 politseinikku eile, reede, 17. veebruari varahommikul kella 5.30 ajal Helsingi kesklinnas Lasipalatsi juurest vägivalda kasutades minema Suomi-Maidani ühe aktivisti Marco de Wit’i. De Wit palus luba kutsuda advokaat, aga seda luba talle ei antud. Mehel keerati lihtsalt käed seljataha ja toimetati minema.Videost on näha ja kuulda, kuidas de Wit keerati eemal puude all pikali maa peale, et ta ei saaks end liigutada. Ühtlasi andis politsei korralduse lõpetada filmimine. Samal ajal korraldasid paar politseinikku Suomi-Maidani telgi tühjendamist. Videost on näha, kuidas telk maha võetakse.Eile, reede õhtul tehtud videost on näha, kuidas Marco de Wit on pääsenud vabadusse:Suomi-Maidani esindaja Marco de Wit pärast vahi alt vabanemist. Kujutis: YoutubeDe Wit räägib videos, et ta võeti kinni ja viidi arestimajja. Ta lisas, et ta jäi haigeks, kuna talle ei antud juua ega lastud tualetti. Ta oli palunud 8-9 tunni jooksul arstiabi, aga seda ei võimaldatud. Ühtlasi lubas de Wit naasta meelt avaldama. Ta ütles, et meeleavalduse teise kohta viimiseks oleks pidanud andma rohkem aega.Enne seda oli politsei andnud neljapäeval korralduse viia Suomi-Maidani meeleavaldus nelja tunni jooksul üle veidi eemale Rautatientorile, aga seda ei tehtud. Suomi-Maidani esindajad põhjendasid lahkumisest keeldumist oma õigusega meelt avaldada.Vahetult enne telgi mahavõtmist, neljapäeva õhtul õhtul käis Suomi-Maidanit tervitamas ja pidas sütitava kõne rahvasaadik Laura Huhtasaari:Reede päevaks oli Suomi-Maidani meeleavaldus laiali aetud, nagu on näha teisest Youtube’i keskkonda üles pandud videost:Rautatientorile kolis Mannerheimintie äärest üle ja seal on endiselt püsti illegaalselt Soome saabunud ja varjupaigast ilma jäänud immigrantide meeleavaldus, mida kaitseb politsei:Täna, laupäeva, 18. veebruari õhtul korraldavad immigrandid meeleavalduse oma õiguste kaitseks. Immigrandid nõuavad õigust jääda elama Soome.