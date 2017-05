Piltuudis: Taani prints andis loodusteaduste olümpiaadil osalenud Eesti noortele üle kuldmedalid Postimees 160

Piret Lakson14. mai 2017Fotol (vasakult) Taani prints Joachim, Kaarel Kivisaar, Karl Paul Parmakson ja Kirke Joamets | FOTO: TÜ teaduskoolEesti õpilased noppisid Kopenhaagenis toimunud Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadilt kuld- ja hõbemedaleid. Kuldmedalid andis noortele isiklikult üle olümpiaadi patroon Taani prints Joachim.Taani pealinnas Kopenhaagenis toimunud 15. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil said kuldmedalid Kirke Joamets Hugo Treffneri gümnaasiumist, Karl Paul Parmakson Miina Härma gümnaasiumist ja Kaarel Kivisalu Tallinna reaalkoolist. Kuldmedalid andis noortele üle olümpiaadi patroon Taani prints Joachim.Hõbemedalid said Hanna-Riia Allas Tartu Veeriku koolist, Konstantin Dukatš Narva keeltelütseumist ja Andreas Must Tallinna reaalkoolist.Olümpiaadi karikas läks Ungari kooliõpilastele.Olümpiaadil osales 50 kolmeliikmelist võistkonda 24-st Euroopa Liidu liikmesriigist. Võistkonnad pidid muu hulgas määrama Gröönimaad katvast jääkilbist kilomeetri sügavuselt puuritud jää vanuse ja selgitama välja, kuidas kasvatada planktonit kalakasvatuse söödaks. Teoreetilisi teadmisi ja käelise töö osavust tuli rakendada ka muudes füüsika, keemia ja bioloogia teadmisi siduvates ülesannetes.Eesti võistkondi saatsid mentoritena Mark Gimbutas, Siiri Velling, Mihkel Kree, Karin Hellat ja Ülle Kikas.Eesti võistkondade osalemist rahvusvahelistel olümpiaadidel rahastab haridus- ja teadusministeerium ning koordineerib TÜ teaduskool.