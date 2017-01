Piirivalve pidas kinni Australian Openil kihlveopettust plaaninud Eesti mehed

Andres Einmann29. jaanuar 2017 09:28Austraalia piiriametnikud võtsid Eestist pärit meestelt ära suure koguse kihlveopettusteks kasutatavaid elektroonikaseadmeid. | FOTO: Austraalia piirivalveAustraalia piirivalve pidas jaanuari keskel kinni kaks eestlast, kahtlustatuna suuremahulise kihlveopettuse plaanimises Australian Openi tenniseturniiril.Piiriametnikud pidasid 37- ja 38-aastase mehe kinni 17. jaanuaril Melbourne'i lennujaamas pärast seda, kui nad olid tulnud maha Taist Bangkokist saabunud lennukilt. Ametnike teatel äratasid neis kahtlust meestel kaasas olnud arvukad elektroonikaseadmed, muu hulgas kaugjuhtimispuldid, spioonikaamerad ja elektroonilised klaviatuurid.Mehed olid märkinud oma Austraalia reisi eesmärgiks turismi. Kui ametnikud palusid neil selgitada, mida nad kavatsevad elektroonikaseadmetega teha, muutusid nad närviliseks. The Sydney Morning Heraldi teatel viidi mehed lennujaamas eraldi ülekuulamisruumidesse ja üks neist tunnistas üles, et seadmed on mõeldud kihlveopettuse läbiviimiseks.Seadmete abil saanuks nad teha kihlveokontorites elektroonilisi panuseid enne seda, kui kontorid jõuavad oma koefitsiente uuendada. Austraalia politsei kahtlustab, et mehed on seotud Ida-Euroopa organiseeritud kuritegelike jõukudega.Enne riigist väljasaatmist salvestasid piiriametnikud meeste telefonidest kõik andmed, et jõuda jälile kelle heaks nad töötavad ja paljudel rahvusvahelistel spordivõistlustel on nad varem käinud. Ühe Austraalia ametniku sõnul olid meestel kaasas väga professionaalsed elektroonikaseadmed ja see pole tõenäoline, et nad tegutsesid üksi.Ametnikud kehtestasid meestele Austraaliasse sissesõidukeelu, kirjutab Austraalia uudisteportaal 9News.Austraalia Victoria osariigi piirivalveülem James Watson ütles, et piiriametnikud jätkavad koostööd teiste asutustega, et peatada kihlveopetiste sattumist Austraaliasse. «Kihlveopettused kahjustavad Austraalia sporti tervikuna ja võivad hävitada selle usaldusväärsuse,» märkis ta.