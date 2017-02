Olukorrast Rootsis 23.veebruaril 2017

USA presidendi Donald Trump'i viide Floridas toimunud kohtumisel Rootsi turvalisuse aadressil on tekitanud Rootsis tugeva vastukajalise diskussiooni.Tema väljaütlemist arutatakse kôigis peavoolumeedia kanalites. Rootsi välisminister Margot Wallström ütles, et Rootsi välisministeerium töötab selle heaks, et Rootsi kohta leviks korrektne informatsioon. Kahjuks on üldine tendents, et Rootsi kohta leviv valeinformatsioon suureneb, ütles Margot Wallström.USA President Donald Trump viitas Twitteris et informatsioon Rootsi kohta on tulnud telekanali Fox New's sisserännu teemalisest saatest kus räägiti ka Rootsist. Valge Maja kinnitas, et väljaütlemine pôhines kasvaval kuritegevusel ja lähiaja sündmustel.Rootsi riigitelevisiooni kanal 1 saates Nädala kuritegu (Veckans brott) teisipäeval 22.veebruaril kinnitas kriminoloogiaprofessor ja Rootsi esimesi kuriteoeksperte Leif GW Persson kindlalt, et raskete kuritegude sooritamisel on sisserännanute ja pôgenike ülekaal väga suur (tsitaat: våldsamt överrepresenterade).Saates arutatakse kriminaalsusega seotud probleeme, sageli tehakse ülevaade vanematest kuritegudest vôi päevakajalistest teemakohastest sündmustest.Teisipäevase saate üheks arutlusteemaks oli raske kuritegevus ja sisseränne. Seekord oli stuudios koos alalise saatekülalise Leif GW Perssoniga politseinik Peter Springare, kelle Facebooki postitus on Rootsis suurt vastukaja tekitanud. Peter Springare ütleb oma Facebooki postituses, et need kuriteod mida tema uurib on peaaegu eranditult toime pandud sisserändaja taustaga noorte meeste poolt. Leif GW Perssoni arvates on see teema järgmistel valimistel vôtmeküsimuseks. Peter Springare ütles saates, et Rootsi migratsioonipoliitika ja sisserännanute vastuvôtt ei ole praegu tasemel. Mitmed Peter Springare praegused ja varasemad kolleegid on postituse sisu kahtluse alla seadnud, samas on teda väga paljud inimesed toetanud. Peter Springare ise arvab, et olukorra kirjeldamine oli ôige ning et ta ei ole avaldanud kuritegude sisu ega identiteete.Lee PernerSaade Rootsi keeles nähtav kogu maailmas kuni 13.aprill 2017:Pildil vasakult: Peter Springare, saatejuht Camilla Kvartoft ja politseiekspert Leif GW Persson saates Veckans brottKoopia Peter Springare Facebooki postitusest: