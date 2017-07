Oled suvepuhkuseks valmis?Toronto Eesti Ühispank

Oled suvepuhkuseks valmis? Ükskõik, kas reisid Euroopasse Lissaboniga tutvuma või avastad Kanadas 150. sünnipäeva puhul uusi kohti, siis jagame mõningaid näpunäited, kuidas selleks valmis olla.1. Tee kindlaks, et reisil olles saad maksta rohkem kui ühel viisil. Näiteks, kui su rahakott varastatakse koos krediitkaardiga, siis on sul tagavaraks deebetkaart, mille oled jätnud hotellituppa kohvrisse.2. Võta reisikindlustus. See annab meelerahu, et vajadusel on kõik kulud kaetud. Võta meiega ühendust ja me saame sellega aidata.3. Helista meile enne kui reisid väljaspool Kanadat. Selleks et pank saaks ennast ja oma liikmeid kaitsta, jälgime välismaal tehtud makseid. Juhul, kui tekib kahtlus, et kaart ei ole enam õige omaniku käes, siis võime selle kasutuse peatada. Kui me aga teame ette, et oled reisil, siis seda ei juhtu.4. Kontrolli oma kontot, kui oled kodust eemal! Saad maksta õigeaegselt oma arveid või teha kindlaks, et sealt pole midagi kahtlast läbi läinud.5. Laadi alla meie ATM rakendus, millega on kerge leida tasuta pangamasinaid üle terve Kanada. Kas teadsid, et omades deebetkaarti, saad kasutada Kanada suuruselt teist ATM-süsteemi.Kui reisil olles tekib probleem ja meiega on vaja ühendust võtta, siis kirjuta või helista Skype kaudu – kasutajanimi on estocu. Meil on ka Eesti kohalik telefoninumber, millele ei ole vaja kaugekõnekoode ette võtta. Tuleb ainult ajavahega arvestada – 712 1912.SündmusedJõekääru suvelaagri 65. sünnipäev - 15.juulil 2017. Täpsem info nende kodulehel www.joekaaru.com Jõekääru võrkpallilaager - kus lõbu ja oskuste arendamine käivad käsikäes. Alates 23.juuli kuni 30.juuli 2017. Täpsem info siin.Mis juhtub, kui kogukond otsustab koostööd teha... Toronto Eesti Ühispank lubas anda Seedrioru mänguväljaku jaoks täpselt sama palju kui peo külalised olid nõus annetama. Teie abiga koguti $1500! Mudilastel on nüüd olemas koht, kus lõbusalt mängida ja kiikuda. Täname kõiki lahkeid annetajaid!