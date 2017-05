Okupatsioonide muuseum avab näituse rändelugudest eile ja täna

Okupatsioonide muuseum

EELTEADE

10.05.2017

Okupatsioonide muuseum avab teisipäeval, 16. mail näituse “Rändelood – eile ja tänaˮ. Näituse juhatab sisse kell 15.00 arutelu “The Age of Migrationˮ, kus osalevad Riigikogu liige Yoko Alender ja Rootsi suursaadik Eestis Anders Ljunggren. Vestlust modereerib Krister Paris. Näituse avamisele järgnevalt linastub dokumentaalfilm “In the Trails of the Boat Refugeesˮ.



“Rändelood – eile ja tänaˮ on kolmiknäitus, mis kõneleb lugusid inimestest, kes on rändetee ette võtnud vabatahtlikult või sunniviisiliselt.

Näitus “Paadipõgenike jälgedesˮ tutvustab 2016. aastal Balti riikidest ning Rootsist pärit noorte projekti, mille käigus läbisid nad paadiga 1944. aasta põgenemistee Ventspilsist Gotlandile. Näitust täiendavad fotograaf David Holmerti jäädvustused Baltimaade põgenikest Läänemere suurimal saarel.

“Rändajate portreed – pealkirjade tagant paistev Rootsiˮ avab viimastel aastakümnetel Rootsi jõudnud põgenike elukäike ning näitus “Rändeloodˮ mõtestab majandusmigrantide rändekogemust.



“2015. aastal elas väljaspool oma sünnimaad 244 miljonit inimest. Kui tegu oleks ühe riigi kodanikega, siis oleks see Ameerika Ühendriikide järel suuruselt neljas riik maailmas.

Rändelood, mida näitusel näeme, avavad nii sunniviisiliste kui vabatahtlike rändajate lugusid Teisest maailmasõjast tänaseni. Ja annavad tunnistust, et olenemata päritolumaast, usust või nahavärvist, ei erine me üksteisest kuigivõrd,ˮ selgitas muuseumi näituste juht Sander Jürisson.





Arutelu toimub inglise keeles. Dokumentaalfilm “In the Trails of the Boat Refugeesˮ (rež. Sandra Fröberg, 30´) linastub ingliskeelsete subtiitritega.



Kolmiknäitus valmis Okupatsioonide muuseumi, Baltic Art Centeri (Gotland), Rootsi Suursaatkonna Eestis, Rootsi Instituudi, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ning perekond Holmerti koostöös.



Näitus on Okupatsioonide muuseumis avatud 17. septembrini.





Lisainfo:

Sander Jürisson

Näituste juht

Okupatsioonide muuseum

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

Toompea 8, Tallinn

Tel 668 0250, 5566 6691