Ohverdus. Eestlased Eestis.

eestlane artiklile Siin me oleme - siia me jääme. Eesti... : --> Täiega nõus on pigem täiega ämbris Su argument ei pea vett. Kui “eestlane ei kasuta EM...

Täiega nõus artiklile Siin me oleme - siia me jääme. Eesti... : Ka mulle tuli toosamune appihüüe. Oli kinnituseks, et eestlane ei kasuta Eesti Maja kui peab...

to Tiiu Roiser artiklile Request for information pertaining to... : Kudos to you for speaking up and sharing what many suspect is the real truth.

Unistaja artiklile Siin me oleme - siia me jääme. Eesti... : Mulle meeldib ka unistada, aga isegi minu unistuste juures tundub see kõik liiga ilusa...

Tiiu Roiser artiklile Eesti Maja – Estonian House - a... : Thank you for the experienced advice and sound thinking. These are common sense questions that need...

Still laughing... artiklile Heritage in transition: Estonian House,... : Between gun nuts and axe throwers, this is surely a parody. Maybe some levity is required amidst...

Pat artiklile Heritage in transition: Estonian House,... : This is long so I may have to split it up. Sorry. I start this with just one question in mind. What...

Tiiu Roiser artiklile Request for information pertaining to... : Really? Stabbing in the back? For asking questions and having a different point of view? Are we...

Tiiu Roiser artiklile Request for information pertaining to... : Bravo to the brave who wrote the letter simply asking for more information. This is a big decision...