Objektiivi raadio: kas Rail Baltic võib vallandada rahvaliikumise, küsivad Endel Oja ja Martin Helme

Markus Järvi -17. detsember 2016Endel Oja ja Martin Helme Pereraadio stuudio "Objektiivi" salvestamas. Pilt: Markus JärviObjektiivi mikrofoni ees on juhtimisteaduste dotsent Endel Oja, kes esines hiljuti riigikogus ettekandega Rail Balticu teemal, ja EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme. Jututeemaks on Rail Balticu nime kandva hiiglasliku raudteeprojekti puudused ja ühiskondlik mõju.“Mida rohkem ma seda analüüsisin ja mida rohkem ma informatsiooni sain, seda tõsisemale järeldusele ma jõudsin, et asi seisab tänaseks savijalgadel,” tõdes Endel Oja Objektiivile.“Esimene müüt on see, et asi on paika pandud. Tegelikult nii ei ole. Teine müüt on see, et me saame kiire ühenduse Euroopaga. Ka see ei vasta tõele. Olemasoleva projekti kohaselt on kiirused 170–180 km/h, ent kesketläbi siiski natukene üle 100 km/h. Kolmas müüt on see, et ta läheb Euroopani välja. Ta ei lähe Euroopani välja, vaid lõpeb ära Poola-Leedu piiril. Siis tuleb suur Poola vahele, ja Poola pole üldse öelnud, mida ta kavatseb teha,” loetleb Martin Helme Rail Balticu müügivalesid.Teisipäeval, 13. detsembril, kell 10 alanud riigikogu istungil arutatati Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ettepanekul olulise tähtsusega riikliku küsimusena Rail Balticu tulevikku.Ettekandega astusid üles juhtimisteaduste dotsent Endel Oja, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu auliige Illimar Paul, MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal ning EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.Käesoleval hooajal on raadiosaade “Objektiiv” Pereraadio eetris üle nädala reedeti kell 19 ja kordusena laupäeval kell 14. Vestlust juhib Markus Järvi.Head kuulamist ja kaasamõtlemist!