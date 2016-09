Obama: 50 riiki on lubanud tänavu vastu võtta 360 000 põgenikku PM

AFP-BNSUSA president Barack Obama New Yorgis ÜRO peakorteris ScanpixViiskümmend riiki on lubanud võtta sel aastal vastu 360 000 põgenikku, mida on kaks korda rohkem kui mullu, teatas USA president Barack Obama teisipäeval.Maailmas on praegu rekordarv 65 miljonit migranti, kes põgenevad sõdade, repressioonide ja vaesuse eest. Neist 21 miljonit on põgenikud, kes võistlevad ebapiisavate ümberasustamiskohtade nimel.«Me seisame silmitsi eepiliste mõõtmetega kriisiga,» ütles Obama New Yorgis ÜRO peakorteris rändetippkohtumist avades. «Me ei saa silmi kinni pigistada ja selga pöörata. Nende perede ees ukse kinnilöömine tähendaks meie sügavaimate väärtuste reetmist.»«Üheskoos meie riigid laias laastus kahekordistavad vastu võetavate põgenike arvu sel aastal enam kui 360 000-le,» lausus Ühendriikide riigipea.Ta kiitis teiste seas Saksamaad ja Kanadat uste avamise eest põgenikele Süüriast ja teistest riikidest, kus kestab relvakonflikt.Lisaks otsustasid riigid vastuseks ÜRO ja abiorganisatsioonide palvetele suurendada rahalist panust põgenikele 4,5 miljardi võrra üle 2015. aasta taseme.Kuuendat aastat kestva Süüria sõja tõttu on teistesse riikidesse põgenenud neli miljonit inimest, veel üheksa miljonit on ümber asunud riigi sees.Obama valitsus on öelnud, et tõstab järgmisel aastal USA-sse lubatavate põgenike arvu 110 000-le praeguselt 85 000-lt.Tippkohtumisele eelnenud läbirääkimistel loobuti ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ettepanekust asustada ümber kümme protsenti maailma migrantidest. Selle asemel võtab tippkohtumine vastu mittesiduva poliitilise deklaratsiooni.Inimõigusorganisatsioon Amnesty International on nimetanud tippkohtumist juba enne selle algust «käestlastud võimaluseks» tulla välja ülemaailmse plaaniga rändekriisi lahendamiseks, Human Rights Watch on aga kutsunud riike, mis on seni võtnud vastu vaid vähe või üldse mitte põgenikke, oma panust suurendama.AFP-BNS